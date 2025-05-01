Трамп "отбирает" игрушки у американских детей: кукол станет меньше, а стоить они будут больше

Президент США Дональд Трамп допустил, что введенные им пошлины могут отразится на американских детях. В частности, у детей может значительно уменьшиться количество игрушек, а стоить они будут больше.

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Об этом сообщает The New York Times. Отмечается: Трамп признал, что "его пошлинная политика и торговая война с Китаем" могут вскоре привести к тому, что полки магазинов "окажутся менее заполненными, чем обычно". Особенно, подчеркивается, он акцентировал на магазинах игрушек.

"Ну, может быть, у детей будет две куклы вместо тридцати. И, может быть, эти две куклы будут стоить на пару баксов дороже, чем обычно", – сказал Трамп.

При этом подчеркивается: сами производители, а также продавцы игрушек уже испытывают сложности, связанные с действиями Трмпа. В частности, они начали приостанавливать заказы – поскольку последствия пошлин "угрожают нарушить цепочки поставок".

"Все это может сильно повлиять на предстоящий праздничный сезон, ведь производство, упаковка и доставка многих товаров в США занимают месяцы. Грег Эхерн, генеральный директор Toy Association – американской отраслевой группы, представляющей 850 производителей игрушек, – сообщил, что сейчас цепочка поставок заморожена, что ставит под угрозу Рождество", – резюмируется в материале.

Трамп ослабил часть своих пошлин

В то же время, Трамп ослабил свои автомобильные пошлины – подписав 2 соответствующих указа. Согласно первому, импортные автомобили получили отсрочку от ранее введенных пошлин на алюминий и сталь. Вторым указом была изменена 25%-ная пошлина на импортные автозапчасти – при этом она еще не вступила в силу и должна заработать 3 мая. Как сообщает Bloomberg:

Указы Трамп подписал под давлением со стороны автопроизводителей, поставщиков запчастей и дилеров.

Они предупреждали, что "чрезмерные пошлины могут привести к росту цен на автомобили, остановке заводов и потере рабочих мест".

"Эти шаги представляют собой частичное – и в случае с запчастями временное – отступление от наиболее разрушительного сценария, при котором импортные автомобили и запчасти могли бы столкнуться с несколькими уровнями высоких пошлин. Ведь хотя Трамп и утверждает, что пошлины необходимы для увеличения внутреннего производства автомобилей и занятости, автопроизводители предупреждают: это может привести к обратному эффекту", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Трамп убежден, что Китай смирится со 145%-ными пошлинами и не будет переводить расходы на американских потребителей. Несмотря на оговорку экономистов, он уверяет, что цены в США не возрастут, а пошлины — это "справедливое возмездие".

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