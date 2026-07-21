США готовы "разгонять" цены по всему миру: новое решение Трампа касается 60 стран

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 50-процентных пошлин на часть товаров из Канады, а Оттава уже заявила о готовности ответить зеркальными мерами, что может спровоцировать новый этап торговой войны. В то же время администрация США готовит новые импортные пошлины еще примерно для 60 стран, поэтому эксперты предупреждают о риске масштабного обострения глобальной торговой напряженности, которое может привести к подорожанию товаров.

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Об этом пишет CNN. Отмечается, что новые ограничения должны вступить в силу через 30 дней. Новые пошлины в размере 50% будут распространяться на отдельные категории канадской продукции, в частности электрооборудование и промышленные машины.

По данным Белого дома, общая стоимость товаров, на которые будут распространяться новые тарифы, составляет около 20 млрд долларов. При этом администрация Трампа подчеркнула, что решение не связано с предыдущими заявлениями президента о дыме от масштабных канадских лесных пожаров.

Новые тарифы вводятся на основании статьи 338 Закона о тарифах 1930 года, которая позволяет президенту США вводить пошлины до 50% в случае дискриминации американских товаров. Примечательно, что ранее эта норма практически не использовалась.

Канада уже готовит ответ

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна продолжает поддерживать принципы честной и свободной международной торговли. В то же время он подчеркнул, что правительство готово защищать интересы канадских работников, фермеров, бизнеса и граждан.

Гораздо жестче высказался премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд. По его словам, если новые американские пошлины останутся в силе, Канада должна ответить зеркальными мерами. "Тариф за тариф, доллар за доллар", – заявил он.

В транспортной и логистической отрасли уже предупреждают о возможных последствиях. Канадский альянс грузовых перевозок отмечает, что США и Канада имеют одну из самых интегрированных цепочек поставок в мире. Введение новых пошлин может привести к:

подорожания перевозок;

задержек на границе;

роста стоимости товаров;

дополнительных расходов для бизнеса;

повышения цен для конечных потребителей в обеих странах.

Это может быть лишь начало

Аналитики обращают внимание на то, что новые пошлины могут стать не единичным решением, а началом более масштабной тарифной кампании. По информации Financial Times, уже на этой неделе администрация Трампа может объявить о введении новых импортных пошлин для примерно 60 стран мира.

Предварительно речь идет о ставках на уровне 10-12,5 %, которые должны заменить действующий универсальный тариф в 10 %. В перечень государств, в отношении которых ведутся торговые расследования, входят:

Европейский Союз;

Китай;

Япония;

Индия;

Мексика;

Южная Корея;

Вьетнам;

Тайвань;

Малайзия;

Швейцария.

Кроме того, ранее Трамп уже объявил о введении 25-процентных пошлин на импорт из Бразилии.

В начале 2026 года Верховный суд США признал незаконным применение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), который администрация Трампа использовала для введения масштабных пошлин после так называемого "Дня освобождения". После этого Белый дом начал использовать другие законодательные механизмы.

Эксперты предупреждают, что дальнейшее обострение тарифного противостояния между крупнейшими экономиками мира может негативно сказаться на международной торговле. Усиление пошлин традиционно приводит к удорожанию импортных товаров, увеличению затрат производителей, росту логистических расходов и инфляционного давления.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Трамп призвал американский Конгресс включить Иран в двухпартийный законопроект об антироссийских санкциях. Таким образом глава Белого дома стремится почтить память одного из авторов документа и своего товарища, сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма.

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