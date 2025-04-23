Экономика России не выдержала низких цен на нефть: какие ходы у Путина признали неизбежными
В России готовятся урезать государственные расходы. Падение цен на нефть и риски исчерпания Фонда национального благосостояния (ФНБ) вынуждают власти страны-агрессора пересчитать прогноз на 2026 год и скорректировать бюджетное правило в соответствие с новыми реалиями.
Как сообщают росСМИ, об этом на коллегии Министерства финансов РФ заявил глава ведомства Антон Силуанов. Он напомнил, что нынешний бюджет России формировался, исходя из цены на нефть Urals в $60 за баррель, что теперь больше не соответствует экономическим реалиям, так как Минэкономразвития прогнозирует снижение ее цены до $56 в 2025 году и до $61 в 2026 году.
"Сейчас главный риск – это разворачивание торговых войн, и соответственно, снижение экспортных возможностей стран, в том числе и России", – заявил министр финансов 23 апреля. Он поручил настроить бюджетное правило для "минимизации внешних рисков".
Бюджетное правило РФ регулирует пополнение и использование средств ФНБ, ограничивая бюджетные расходы. Избыточные нефтяные доходы накапливаются в фонде, а при их недополучении фонд используется для компенсации выпадающих доходов. Российский министр требует, чтобы ликвидные активы ФНБ были доведены до уровня бесперебойного финансирования расходов минимум на три года даже в условиях стресса на нефтяном рынке.
Известно, что по состоянию на 1 апреля объем ликвидной части ФНБ составлял 3,27 трлн рублей. Согласно прогнозам российским экспертов, если:
- нефть Urals будет стоить $55, этих средств хватит на шесть лет;
- если $55 – чуть более чем на два года;
- если $40 – чуть больше года.
При этом в Центробанке РФ уже предупредили, что в случае укрепления рубля и снижения нефтяных цен достижение бюджетных целей может быть затруднено. В случае фрагментации мировой экономики и падения цен на нефть, средства ФНБ могут быть исчерпаны уже в 2025 году.
Также в качестве альтернативы корректировке бюджетного правила рассматривалось повышение налогов, но с 2025 года их и так повысили, поэтому дальнейшие изменения в правительстве страны-агрессора назвали недопустимыми.
Как уже сообщал OBOZ.UA, Центральный банк РФ уже предупредил правительство страны, что США и страны из клуба производителей нефти ОПЕК могут спровоцировать обвал цен на нефтяном рынке, вроде того, что произошло в 1980-х годах и способствовало распаду СССР. Ресурсная российская экономика может этого не пережить и повторит сценарий Советского Союза, прямой преемницей которого страну считают в Кремле.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!