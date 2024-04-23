В Украине обновят штрафы за торговлю сигаретами и спиртным без разрешений: нардепы приняли законопроект

В Украине обновят наказания за торговлю пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями и жидкостями для электронных сигарет без госрегистрации или без разрешений. В частности, будет усовершенствована система штрафов. Предполагается, что это поможет как увеличить уровень бюджетных поступлений во время войны, так и обеспечить соблюдение прав потребителей.

Соответствующий законопроект № 9364 приняли в первом чтении за основу депутаты Верховной Рады (ВР). Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). В случае окончательного принятия обновленный закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

"Существование теневого рынка подакцизной продукции в Украине – стране, которая сегодня находится в состоянии войны, недопустима. Не вызывает возражений и то, что незаконное обращение подакцизных товаров негативно отражается на уровне бюджетных поступлений, качестве таких товаров, соблюдении прав потребителей, а иногда представляет угрозу жизни и здоровью граждан", – отметил нардеп.

По его словам, законопроект призван усовершенствовать и усилить административную и уголовную ответственность в сфере незаконного оборота подакцизных товаров. Как указано в пояснительной записке, законопроект предлагает:

исключить возможность закрытия таких дел в связи с "малозначительностью";

разграничить административную и уголовную ответственность за незаконное обращение подакцизных товаров (кроме случаев изготовления) в зависимости от объема таких товаров ;

; запретить передачу изъятых подакцизных товаров субъекту правонарушения на ответственное хранение до рассмотрению дела об административном правонарушении судом;

изъятых подакцизных товаров субъекту правонарушения на ответственное хранение до рассмотрению дела об административном правонарушении судом; изложить в новой редакции ст. 156 КУоАП о торговле подакцизными товарами:

В частности, в новой редакции предусматривается админответственность за торговлю пивом (кроме безалкогольного), алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, жидкостями для электронных сигарет без государственной регистрации как субъекта хозяйствования или без получения документа разрешительного характера. За это вводятся штрафы:

– за первое нарушение – 17 000 – 34 000 грн с конфискацией предметов торговли и денег, полученных в результате совершения правонарушения;

– за повторное нарушение в течение года – 34 000 – 85 000 грн с конфискацией предметов торговли и прибыли.

ввести административную ответственность за незаконное обращение (кроме случаев изготовления) без цели сбыта подакцизных товаров без марок акцизного налога (ст. 164-5 КУоАП):

Так, приобретение, хранение, пересылка, транспортировка без цели сбыта алкогольных напитков, табачных изделий или жидкостей, используемых в электронных сигаретах без марок акцизного налога или с поддельными марками этого налога, совершенные в значительном размере, влекут наложение штрафа:

– на граждан – от 510 до 1700 грн с конфискацией таких алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах (за повторное нарушение – 1700-5100 грн);

– на должностных лиц, ФЛП – от 1700 до 4250 грн с конфискацией (в случае повторного нарушения – от 10,2 тыс. до 17 тыс. грн).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине одобрили уголовную ответственность за контрабанду товаров в значительных и крупных размерах, а также за недостоверное декларирование товаров, в частности, совершенное по предварительному сговору с должностным лицом таможни. Уголовная ответственность будет вступать в силу поэтапно: основные нормы заработали с 1 января 2024 года, а нормы о товарной контрабанде вступят в силу с 1 июля 2024 года.

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