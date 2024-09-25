Торговля рублем удвоилась: как Казахстан помогает Кремлю обходить санкции

Из-за санкций США против России значительно возросли объемы торговли юанем и рублем в Казахстане, поскольку российские банки используют казахские финансовые рынки для валютных операций с Китаем. Объемы торговли юанем и рублем удвоились, а Казахстан становится важным финансовым хабом в регионе.

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Об этом пишет Bloomberg. Из-за санкций объемы торговли долларом на Московской бирже существенно уменьшились, что заставило российские предприятия искать альтернативные решения. Одной из таких альтернатив стала торговля в юанях и рублях на финансовом рынке Казахстана.

Согласно данным, с июня по август 2024 года среднемесячные объемы торговли тенге с китайской и российской валютами на казахстанском рынке более чем удвоились. Объемы торговли юанем выросли до 893 миллионов юаней (около 127 миллионов долларов), а рублем – до 86 миллиардов рублей (около 925 миллионов долларов). Этот существенный рост связан с прекращением торговли долларами на Московской бирже, что вынудило российских игроков перейти на другие валюты.

Увеличение спроса на юань со стороны российских компаний является одним из ключевых факторов, оказавших влияние на рост валютных операций в Казахстане. Российские предприятия нуждаются в юане для расчетов с китайскими поставщиками и партнерами, поскольку Китай остается одним из крупнейших торговых партнеров России. По словам источников, осведомленных о ситуации, казахские банки фиксируют существенный рост сделок с юанем, происходящих не только в тенге, но и в других валютах, таких как рубль и доллар.

Интересно, что многие из таких транзакций не всегда регистрируются в официальной статистике Национального банка Казахстана, поскольку они могут производиться непосредственно между клиентами казахстанских банков путем сопоставления покупателей и продавцов. Такой подход позволяет производить большие объемы операций без официального отражения в национальной финансовой статистике.

Казахстан, являясь важным соседом как России, так и Китая, играет ключевую роль в новой экономической реальности региона. Эта страна не только географически расположена на пути основных торговых потоков между Россией и Китаем, но становится важным финансовым центром для валютных операций, особенно в условиях западных санкций.

Согласно данным Казахстанской фондовой биржи, совокупный объем торговли юань-доллар в период с июня по август 2024 составил 1,63 миллиарда долларов, что на 33% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это демонстрирует не только рост экономической активности, но и важность Казахстана как финансового хаба для международных операций, в частности между Китаем и Россией.

Санкции США и их союзников против России имеют значительные экономические последствия для всей Евразии. Казахстан, благодаря своему стратегическому расположению и гибкой финансовой политике, извлек выгоду от этих изменений, став важной площадкой для валютных операций, ранее осуществлявшихся на Московской бирже. Рост объемов торговли юанем и рублем свидетельствует об увеличении роли альтернативных валют в региональной торговле и уменьшении зависимости от доллара США.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, роскошные автомобили из Европы продолжают попадать в Россию через Грузию и другие страны Кавказа в обход санкций ЕС и Великобритании. Эта схема приносит экономическую выгоду странам-посредникам и позволяет России сохранять доступ к элитным товарам, несмотря на санкции.

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