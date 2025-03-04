В Украине переписали цены на ряд популярных продуктов: сколько стоят теперь

В Украине выросли цены на базовые и тепличные овощи, а также импортные фрукты. В частности, подорожали капуста, морковь, помидоры, сладкий перец и мандарины.

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Об этом сообщили эксперты EastFruit. Отмечается, что поставщики так изменили цены на эти продукты:

капуста подорожала с 32-38 грн/кг до 35-40 грн/кг;

подорожала с 32-38 грн/кг до 35-40 грн/кг; морковь выросла в стоимости с 30 до 34 грн/кг;

выросла в стоимости с 30 до 34 грн/кг; помидоры подорожали в цене с 75-80 до 80-85 грн/кг;

подорожали в цене с 75-80 до 80-85 грн/кг; сладкий перец поднялся в цене со 130-145 до 145-170 грн/кг;

поднялся в цене со 130-145 до 145-170 грн/кг; брокколи – со 130 до 135 грн/кг;

– со 130 до 135 грн/кг; мандарины выросли с 55 до 65 грн/кг;

выросли с 55 до 65 грн/кг; цены на гранат выросли с 95 до 110 грн/кг.

Между тем, сообщается, что в Украине появились первые предложения огурца из местных тепличных комбинатов – на этом фоне его начали продавать дешевле (90-140 грн/кг), чем неделей ранее (100-145 грн/кг). Также фермеры начали массово распродавать имеющиеся объемы лука, что привело к снижению цен с 14-15 грн/кг до 12-14 грн/кг.

Ранее в ассоциации " Украинский клуб аграрного бизнеса " объяснили, что для овощей борщового набора главными причинами изменения цен явилось уменьшение предложения качественной продукции, сокращение запасов в хранилищах и неблагоприятные погодные условия в период уборки урожая. Кроме того, влияние на цены оказал высокий спрос от оптовиков и розничных сетей.

"В целом сочетание уменьшения предложения и роста спроса приводит к повышению цен на овощи, в частности морковь, капусту, свеклу и картофель, в то же время цены на некоторые импортные продукты, например, помидоры, продолжают снижаться из-за слабого спроса и увеличения предложения", - отметили эксперты.

В целом ранее директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозировал, что в 2025 году цены на продукты Украины будут оказывать решающее влияние на инфляцию. Ее темпы будут зависеть от урожая – если он окажется низким, рост потребительских цен снова превысит 10%. В такой ситуации продолжат быстро дорожать и продукты питания.

Также OBOZ.UA сообщал, что в течение 2024 года хлеб подорожал на 17-21% и рост цен будет продолжаться в 2025 году. Основными причинами являются удорожание сырья, повышение расходов на энергоресурсы и налоговое давление на производителей.

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