'ТЭС 'Центрэнерго' уже восстанавливают после российских ударов': Гринчук рассказала о последствиях атаки

Из-за массированных ударов российских террористов ситуация в энергосистеме остается сложной. Однако украинские энергетики восстанавливают тепловые электростанции "Центрэнерго", которые были остановлены и работают над тем, чтобы минимизировать графики отключений света.

Видео дня

Об этом заявила министр энергетики Украины Светлана Гринчук во время общения с журналистами в понедельник, 10 ноября. Она уточнила, что речь идет о Змиевской и Трипольской ТЭС.

В Украине уменьшили объемы отключений света

Гринчук отметила, что сейчас в энергосистеме есть дефицит. В то же время, по ее словам, энергетики отремонтировали то оборудование, с которым это можно сделать быстро, и объемы отключений света уже уменьшили.

"Работаем над тем, чтобы их минимизировать. Но ситуация продолжает быть сложной. Практически каждую неделю у нас происходит массированная комбинированная атака", – сказала Гринчук.

Украина подготовила сценарии реагирования на ЧП в энергетике

Министр рассказала, что во время войны очень часто бывают ситуации, когда работа энергообъекта прекращается. Это делается даже в ручном режиме, чтобы не было дополнительных повреждений. Только после разбора завалов энергетики могут определить состояние оборудования, возможно ли его восстановление и какие элементы нуждаются в замене.

"К сожалению, тепловые электростанции "Центрэнерго" с начала войны уже несколько раз прекращали свою работу, потом проводились ремонтные работы – восстанавливали, и потом снова по кругу", – обратила внимание руководительница Минэнерго.

Она также отметила, что Украина подготовила сценарии реагирования на различные чрезвычайные происшествия в энергетике, в том числе на самые критические.

"Мы будем работать по этим алгоритмам. Конечно, мы все должны быть готовы, что ситуация может ухудшаться. Сейчас прогнозировать очень трудно. Мы не знаем, что будет повреждено в следующий раз, куда атака врага будет направлена", – отметила руководительница Минэнерго.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в ближайшие недели отключения света могут достигать 8-12 часов в сутки из-за разрушения Трипольской и Змиевской ТЭС и повреждения подстанций, передающих электроэнергию от атомных станций. В Киеве и центральных областях возможен переход к двум, а затем и одной очереди отключений, но только при условии теплой зимы и отсутствия новых массированных атак.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!