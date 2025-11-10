Отключения света по 12 часов в сутки могут продолжаться долго: РФ уничтожила генерацию – СМИ

В Украине в ближайшие недели отключения света могут достигать 8-12 часов в сутки из-за уничтожения Трипольской и Змиевской ТЭС и повреждения подстанций, передающих электроэнергию от атомных станций. В Киеве и центральных областях возможен переход к двум, а затем и одной очереди отключений, но только при условии теплой зимы и отсутствия новых массированных атак.

Об этом сообщают энергетические эксперты в комментарии СМИ. Ночь с пятницы на субботу (с 7 на 8 ноября) стала одной из самых тяжелых для энергосистемы Украины за все время большой войны. Россия нанесла массированную ракетно-дроновую атаку, целью которой снова стали объекты критической инфраструктуры.

Самый большой удар пришелся по государственной компании "Центрэнерго": Трипольская ТЭС в Киевской области и Змиевская ТЭС в Харьковской области были разрушены. Компания фактически потеряла всю свою генерацию, ведь ее третья станция, Углегорская, остается оккупированной с 2022 года.

"Станции в огне. Мы остановились. Сейчас – ноль генерации. Ноль!" – заявили в компании после атаки. Это означает, что в энергосистеме возник глубокий и долговременный дефицит электроэнергии, который невозможно перекрыть оперативно.

Трипольская ТЭС до полномасштабной войны обеспечивала электроэнергией Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Змиевская ТЭС – одну из крупнейших частей Харьковщины и смежных регионов. Их уничтожение – это не только потеря произведенных мегаватт, а потеря возможности балансировать систему в моменты пиковой нагрузки. А именно такая нагрузка появляется зимой — во время сильных морозов.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк в комментарии СМИ подтвердил, что ситуация критическая, но контролируемая. По его словам, атомные электростанции работают, но проблема в передаче электроэнергии, ведь под обстрел попали подстанции "Укрэнерго", через которые электричество с атомных станций подается в сеть.

"Повреждения на подстанциях Ривненской и Хмельницкой АЭС были, но они не критичны. Трансформаторы высокой мощности были защищены, и враг не смог достичь своей цели – отрезать станции от сети", – объяснил Нагорняк.

По его словам, те ТЭС, которые работали в рамках "Центрэнерго", уже, к сожалению, не работают и украинцы должны понимать, что восстановить работу теплоэлектростанций после таких ударов – это не дни, а недели и даже месяцы. Сначала нужно демонтировать сгоревшие конструкции, оценить потери, найти оборудование и только тогда запускать хотя бы один блок.

"Нам сегодня очень помогает теплая погода. Потому что потребление пока не растет. Если зима будет мягкой – мы пройдем сезон значительно легче", – подчеркнул Нагорняк.

Что будет с отключениями

В приграничных областях ситуация будет оставаться сложной всю зиму из-за постоянных обстрелов. По оценкам энергетических компаний, отключения будут продолжаться долго. Сценарий следующий:

Период Ориентировочная продолжительность отключений Условия Ближайшие недели до 8-12 часов в сутки После массированных атак, пока идут ремонты После стабилизации 6-8 часов в сутки (2 очереди) Если удастся частично восстановить мощности Оптимистичный конец сезона 4 часа в сутки (1 очередь) Если атаки уменьшатся и погода будет теплой

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине пока графики отключений света остаются необходимыми из-за масштабных повреждений энергетической инфраструктуры. Самая сложная ситуация сейчас наблюдается в Харьковской, Сумской и Полтавской областях, где одновременно действуют до трех очередей отключений.

