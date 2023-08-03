Тарифы на электричество: как и почему изменилась цена для бизнеса

Электроэнергия для бизнеса в Украине подорожала. В июле средневзвешенная цена купли-продажи ресурса на рынке на сутки наперед (РСН) выросла на 23,5% – с 2971,41 грн/МВт*ч до 3669,87 грн/МВт*ч. Повышение вынужденное – оно направлено на устранение последствий атак России на украинскую энергосистему.

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Об этом сообщила государственная компания "Оператор рынка". Для сравнения: в июне рост цены составил всего 3,6%.

При этом отмечается, что средние цены на электроэнергию РСН в Украине в июле были на 7% меньше средних цен на соответствующих рынках ряда европейских стран. В частности:

Румынии;

Словакии;

Венгрии.

Как повысили тарифы

Решение о повышении цен на электричество для бизнеса было принято в конце июня. Оно было вынужденным – стране необходимы средства на восстановление энергосистемы, которая пострадала от российских атак.

Повышение максимальных тарифов составило 40-80% в зависимости от времени суток. Действуют такие предельные цены:

для часов минимальной нагрузки (с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 24:00) – 30 000 грн/МВт*ч (сейчас 2 000 грн/МВт*ч);

для "средних" часов (с 7:00 до 19:00) – 5600 грн/МВт*ч (сейчас 4000 грн/МВт*ч).

для часов максимальной нагрузки (с 19:00 до 23:00) – 7200 грн/МВт*ч;

минимальная предельная цена – 10 грн/МВт*ч.

максимальная предельная цена для балансировочного рынка – 125% от цены рынка "на сутки наперед", минимальная – 0,01 грн/МВт*ч.

Как сообщал OBOZREVATEL, для населения текущий тариф на электроэнергию не планируют менять по меньшей мере до окончания будущего отопительного сезона. Соответственно, в августе украинцы будут платить за киловатт-час 2,64 грн при любом потреблении.

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