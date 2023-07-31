Коммуналка с 1 августа: сколько украинцам нужно будет платить за свет

Текущий тариф на электроэнергию в Украине не планируют менять по меньшей мере до окончания грядущего отопительного сезона. Соответственно, в августе украинцы будут платить за киловатт-час 2,64 грн при любом потреблении.

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Об этом в эфире телемарафона сообщил министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, в вверенном ему ведомстве надеются, что вопрос установления новых расценок на электричествао поднимать не будут по крайней мере, до марта.

"Мы пока не планируем очередное увеличение тарифа. Мы очень надеемся, что с этим тарифом пройдем весь отопительный сезон", – сказал он.

Тариф подняли недостаточно

В то же время министр посетовал, что новый – уже повышенный – тариф не решает всех накопившихся вопросов. Дело в том, что:

он все равно льготный – ведь "рыночная цена или реальная цена как минимум в 2 раза больше";

"государство дотирует этот тариф и будет его дотировать".

Зачем повысили тариф

Само же повышение стоимости электричества для населения Галущенко назвал вынужденной мерой. Цель этого, по его словам, состояла в необходимости получить дополнительные средства на ремонт энергосистемы, получившей значительные повреждения от российских атак.

"Все расчеты показывали: мы не сможем максимально восстановить систему до следующей зимы. И, соответственно, провести самую масштабную ремонтную кампанию и поддержать генерацию", – объяснил он.

Что будет со светом зимой

В целом же єнергетики и профильные эксперты уже предупреждают: грядущей зимой украинская энергосистема может столкнуться с еще большими вызовами, чем прошлой. Соответственно, отключения света могут вернуться.

По словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, сложность ситуации в том, что, несмотря на ведущиеся ремонты, нанесенные россиянами разрушения украинской энергосети оказались слишком масштабными, чтобы справиться с ними за лето. Так, на время окончания предыдущего осенне-зимнего периода "75% тепловой генерации были разрушены или повреждены".

Главной же проблемой является отсутствие запаса прочности в сетях "Укрэнерго", объяснил председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус. В частнсоти, речь идет о ее подстанциях.

"Мы зависимы от крупных генерирующих объектов, которые выдают электроэнергию из-за больших подстанций. Соответственно, критически важное значение имеет запас прочности на тех подстанциях, а сейчас он недостаточен", – рассказал он.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что массовые отключения света могут привести к тому, что многие украинцы лишатся возможности готовить пищу – особенно те, у кого в домах и квартирах стоят электроплиты. В связи с этим важно запастись продуктами, которые будут одновременно и сытными, и легкими в приготовлении.

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