Тариф на газ и электроэнергию с 1 июля: сколько будет стоить кубометр и кВт*ч

В Украине тариф на газ и электроэнергию в июле не изменится. Кубометр газа будет стоить 7,96 грн, а кВт*ч электроэнергии – 4,32 грн.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Отметим, тариф на газ не менялся за время полномасштабной войны, тогда как стоимость тока повысили в июне.

Сколько будет стоить газ

Украинцы заплатят за газ в июле по старому тарифу. Поставщики приняли решение не пересматривать стоимость голубого топлива. Большинство украинцев будет платить за кубометр 7,96 грн.

Цены продлили на год, говорится в публикации "ГазПравды". "Как и в два предыдущих сезона, стоимость газа для населения не вырастет. Свои годовые предложения газоснабжающие компании не изменили. В зависимости от поставщика, стоимость кубометра голубого топлива будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн", – сообщает издание.

Сколько будет стоить электроэнергия

Тариф на электроэнергию в июле не изменится. За каждый киловатт-час придется платить 4,32 грн.Тариф на электроэнергию сохранили на уровне 2,64 грн за 1 кВт*ч для тех, кто использует электрическое отопление.

В неотапливаемый сезон такие украинцы, как и все, будут платить 4,32 грн/кВт*ч. Как говорится в решении правительства, если семья, использующая электрическое отопление, в зимний месяц использует до 2000 кВт*ч, она имеет право платить за ток по старому тарифу. Однако если потребление больше, то за весь потребленный объем придется платить уже по новому тарифу – 4,32 грн/кВт*ч.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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