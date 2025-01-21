Танкеры застряли в море, доходы падают: Bloomberg узнал, как санкции США останавливают нефтяные потоки России

Российские нефтяные потоки резко останавливаются из-за санкций США, которые заблокировали танкеры и усложнили экспорт. Ограничения уже снизили поставки нефти до 2,75 миллиона баррелей в день, что стало самым большим падением за последний год.

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Об этом пишет Bloomberg. Это решение показывает эффективность санкционного давления на Россию и способность США перекраивать глобальный рынок энергоресурсов.

Объявленные санкции предусматривают блокировку большинства судов, перевозящих российскую нефть, от работы с международными рынками. В частности:

запрещено обслуживание танкеров, зафрахтованных после 10 января 2025 года;

введены ограничения на перевозку российской нефти через порты, связанные с проектами "Сахалин-1" и "Сахалин-2";

контроль усилен для экспорта через ключевой тихоокеанский порт Козьмино.

Эти ограничения вызвали массовые перебои: танкеры перенаправляются, покупатели ищут новые рынки, а количество доступных судов существенно сократилось. Санкции привели к значительному понижению экспорта нефти.

четырехнедельный средний уровень поставок опустился ниже 3 миллионов баррелей в день , что является самым низким показателем за 16 месяцев;

, что является самым низким показателем за 16 месяцев; общий объем морских поставок уменьшился до 2,75 миллиона баррелей в день , что на 9% меньше по сравнению с предыдущей неделей;

, что на 9% меньше по сравнению с предыдущей неделей; потоки из тихоокеанского региона, критически важные для российской экономики, снизились из-за нехватки санкционно-независимых судов.

Экспортные доходы Москвы также пострадали: валовой доход за неделю уменьшился на 69 миллионов долларов и составил 1,38 миллиарда долларов. Индия разрешила попавшим под санкции танкерам разгружаться до 12 марта, предоставляя переходный период.

Однако государственные нефтеперерабатывающие компании считают, что влияние может оказаться временным, ведь Москва активно ищет обходные пути. Китай продолжает покупать российскую нефть, но делает это из-за сложных схем перевозки, что усложняет логистику и увеличивает расходы для поставщиков.

Москва надеется компенсировать потери в поисках альтернатив для сохранения экспорта. В частности, Россия пытается использовать "теневой флот" – танкеры, работающие вне международной системы мониторинга. Однако значительная нехватка таких судов и международный контроль затрудняют эти планы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина и Европейский Союз ищут новые способы усиления санкционного давления на Россию, даже несмотря на то, что она уже самая санкционированная страна в мире. Среди сфер, по которым планируются следующие удары – нефть, газ и металлургия агрессора.

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