Украина и ЕС совместно работают над усилением санкций против российского металла, – Ченцов

Украина и Европейский Союз ищут новые способы усиления санкционного давления на Россию, даже несмотря на то, что она уже самая санкционированная страна в мире. Среди сфер, по которым планируются следующие удары – нефть, газ и металлургия агрессора.

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Об этом рассказал посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов.

Посол обратил внимание на сложности в санкционной политике по отношению к российской металлургии и химической промышленности, ведь некоторые европейские страны пролоббировали исключения для российских металлов до 2028 года, что позволяет РФ сохранять свои позиции на рынке.

"Мы постоянно обновляем списки российских олигархов, особенно богатеющих войной. И здесь связано несколько областей. В частности, русская металлургия. К сожалению, ряд европейских стран и стран ЕС, они и дальше активно сотрудничают. Они пролоббировали так называемую диригацию, то есть исключение санационного режима до 28 года для отдельных видов продукции металлургического. Мы стараемся сократить этот срок и объем продукции, которую Российская Федерация может экспортировать. И тут у нас наконец-то появились мощные союзники. Это, собственно, европейская индустрия, которая страдает от массированного присутствия российского продукта. И, собственно, мы рассчитываем, что и они усилят свое давление на правительства европейских стран" – говорит посол.

Ченцов также отметил необходимость расширения так называемого No Russia Clause – обязательства европейских компаний не продавать продукцию российским потребителям через третьи страны.

"Это требование должно быть распространено также на филиалы европейских стран в третьих государствах, в Юго-Восточной Азии, где угодно, потому что именно через эти страны и посредством, к сожалению, филиалов европейских компаний в том числе, осуществляется обход санкций", – сказал посол.

Ченцов подчеркнул, что каждый шаг в усилении санкций требует сложной дипломатической работы, но часто сторонам следует увеличивать давление и находить аргументы.

Как известно, в 12-м пакете Евросоюз продлил действие квот на российские слябы еще на четыре года. Суммарный размер квоты на импорт этой продукции с октября 2024 по сентябрь 2028 установлен в размере 8,5 млн т с более детальным разбиением по периодам. Предыдущие санкции на импорт слябов ввели в октябре 2022 года в рамках 8-го пакета санкций. Тогда было принято решение, что он может продолжаться до конца сентября 2024 года в пределах установленных квот, а с 1 октября 2024 года импорт должен прекратиться. Однако 12-й пакет санкций фактически ослабил ранее введенные ограничения.

Ранее депутаты ПАСЕ призвали ЕС ужесточить санкции против металлургии РФ, ведь она продолжает зарабатывать миллиарды на войну. Однако путем манипуляций и шантажа Кремлю удалось продлить квоты на российские слябы еще на четыре года, хотя они должны были завершиться в сентябре 2024 года. Это позволит РФ импортировать в ЕС продукции более чем на 8 миллиардов евро.