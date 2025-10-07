Украинцам хотят выдавать кредиты по-новому: что предлагают изменить
В Украине хотят создать механизм самозапрета на получение кредитов – займы, выданные таким гражданам, будут считаться недействительными, и их можно будет не возвращать. Соответствующий законопроект 7 октября приняли в парламенте.
Согласно данным портала Рады, за законопроект №14013 в первом чтении проголосовали 229 нардепов. Его инициаторами выступили народные депутаты от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, Даниил Гетманцев, Андрей Мотовиловец.
Что прописано в законопроекте
- Информация, которая включается в кредитную историю, нормы относительно регулярности ее обновления, сроков хранения данных в кредитной истории (до 10 лет), порядка их уничтожения.
- Права и обязанности пользователей и поставщиков данных, в частности относительно обязательного регулярного обновления информации о выполнении денежных обязательств.
- Права субъектов кредитной истории, включая право на доступ к своей кредитной истории, порядок ее изменения или удаления в случае включения в кредитную историю недостоверных данных.
- Правовые последствия (в виде ничтожности сделки) в случае заключения кредитной сделки с субъектом кредитной истории после распространения на рынке кредитования информации о его нежелании заключать кредитные сделки, механизм распространения такой информации.
- Право близких лиц субъекта кредитной истории, который пропал без вести при особых обстоятельствах, на доступ к его кредитной истории (норма будет действовать временно, на период действия военного положения).
- Запрет использования информации из кредитных историй третьими лицами без согласия субъекта кредитных историй и санкции за нарушение таких запретов.
- Порядок авторизации бюро кредитных историй, в частности: установлены требования к их структуре собственности, безупречной деловой репутации руководителей и владельцев существенного участия, системы внутреннего контроля, к обеспечению бюро кредитных историй киберзащиты, информационной безопасности.
- Механизм трансграничного обмена данными с бюро кредитных историй при условии наличия согласия субъекта кредитной истории на такой обмен.
- Надзор Национальным банком за деятельностью по ведению кредитных историй и право применять адекватные корректирующие меры и меры воздействия за нарушение требований законодательства.
- Правовые основы создания и функционирования публичного электронного реестра 1 Реестра бюро кредитных историй.
- Правовые основы раскрытия бюро кредитных историй информации, составляющей банковскую тайну, тайну финансовой услуги.
Как ранее сообщал OBOZ.UA, в 2025 году украинцы стали значительно активнее занимать деньги у банков. Общая сумма кредитов за первые семь месяцев выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,23 трлн. Впрочем, сумма депозитов более чем вдвое превышает этот показатель.
