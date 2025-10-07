УкраїнськаУКР
Украинцам хотят выдавать кредиты по-новому: что предлагают изменить

Станислав Кожемякин
2 минуты
Иллюстрация - кредитная карта

В Украине хотят создать механизм самозапрета на получение кредитовзаймы, выданные таким гражданам, будут считаться недействительными, и их можно будет не возвращать. Соответствующий законопроект 7 октября приняли в парламенте.

Согласно данным портала Рады, за законопроект №14013 в первом чтении проголосовали 229 нардепов. Его инициаторами выступили народные депутаты от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, Даниил Гетманцев, Андрей Мотовиловец.

Стадии прохождения законопроекта №14013

Что прописано в законопроекте

  • Информация, которая включается в кредитную историю, нормы относительно регулярности ее обновления, сроков хранения данных в кредитной истории (до 10 лет), порядка их уничтожения.
  • Права и обязанности пользователей и поставщиков данных, в частности относительно обязательного регулярного обновления информации о выполнении денежных обязательств.
  • Права субъектов кредитной истории, включая право на доступ к своей кредитной истории, порядок ее изменения или удаления в случае включения в кредитную историю недостоверных данных.
  • Правовые последствия (в виде ничтожности сделки) в случае заключения кредитной сделки с субъектом кредитной истории после распространения на рынке кредитования информации о его нежелании заключать кредитные сделки, механизм распространения такой информации.
  • Право близких лиц субъекта кредитной истории, который пропал без вести при особых обстоятельствах, на доступ к его кредитной истории (норма будет действовать временно, на период действия военного положения).
  • Запрет использования информации из кредитных историй третьими лицами без согласия субъекта кредитных историй и санкции за нарушение таких запретов.
  • Порядок авторизации бюро кредитных историй, в частности: установлены требования к их структуре собственности, безупречной деловой репутации руководителей и владельцев существенного участия, системы внутреннего контроля, к обеспечению бюро кредитных историй киберзащиты, информационной безопасности.
  • Механизм трансграничного обмена данными с бюро кредитных историй при условии наличия согласия субъекта кредитной истории на такой обмен.
  • Надзор Национальным банком за деятельностью по ведению кредитных историй и право применять адекватные корректирующие меры и меры воздействия за нарушение требований законодательства.
  • Правовые основы создания и функционирования публичного электронного реестра 1 Реестра бюро кредитных историй.
  • Правовые основы раскрытия бюро кредитных историй информации, составляющей банковскую тайну, тайну финансовой услуги.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в 2025 году украинцы стали значительно активнее занимать деньги у банков. Общая сумма кредитов за первые семь месяцев выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,23 трлн. Впрочем, сумма депозитов более чем вдвое превышает этот показатель.

