Российские нефтедобывающие компании бурят скважины с такими темпами, которых не было как минимум пять лет. Это может свидетельствовать о том, что страна-агрессор действительно готовится к ослаблению как ограничений на добычу ОПЕК+, так и международных санкций.

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Как сообщает Bloomberg, активность, с которой россияне бурят нефтяные скважины, уже более чем на треть превышают довоенный уровень. Это может свидетельствовать об устойчивости российской нефтяной промышленности к западным санкциям, которые должны были ограничить способность страны скачивать сырую нефть, ограничив доступ РФ к передовым технологиям и оборудованию.

Тем не менее, общая мощность России по добыче сырой и легкой нефти (так называемого конденсата) практически не изменилась с 2016 годом и осталась на уровне 11-11,5 млн баррелей в день. Согласно последним доступным данным, средняя протяженность эксплуатационного бурения в России в январе и феврале составила более 2370 км. Это больше среднего показателя в аналогичный период в течение первых трех лет полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Впрочем, это объяснимо тем, что некоторые крупные иностранные компании, покидая РФ, продавали местные подразделения российским менеджерам вместе с оборудованием и базой, а другие продолжали работать, хотя и снизив масштаб. В то же время, некоторые местные компании нашли альтернативных поставщиков оборудования или разработать собственные эквиваленты.

"Можно смело сказать, что российская нефтяная отрасль в большинстве своем успешно адаптировалась к режиму санкций. Это не значит, что во всех случаях удалось найти удачную замену, но соответствующие заменители существуют на более широком уровне", – утверждает эксперт Emerging Markets Oil & Gas Consulting Partners Рональд Смит.

Темпы нефтебурения объясняются еще и тем, что, по оценкам российских аналитиков, наиболее прибыльные месторождения России были открыты и введены в эксплуатацию еще в советские времена. В настоящее время их выработали примерно на 95%.

В настоящее время в РФ сосредоточились на горизонтальном бурении на зрелых месторождениях, расположенных преимущественно в Западной Сибири. Пока на такие скважины приходится около 80% всего бурения в этом регионе, а к 2030 году эта доля может вырасти до 95%. В целом по стране доля бурящих сейчас в России горизонтальных скважин примерно с 50% в 2020 году до двух третей.

Впрочем, как уже сообщал OBOZ.UA, в России готовятся урезать государственные расходы из-за падения цен на нефть и риска исчерпания Фонда национального благосостояния (ФНБ). Власти страны-агрессора вынуждены перечислить прогноз на 2026 год и скорректировать бюджетное правило в соответствии с новыми реалиями.

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