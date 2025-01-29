Существует ли в Украине "скрытая" инфляция: экономисты рассказали о реальном росте цен

Украинцы часто ощущают инфляцию как более высокую, чем официальные показатели из-за психологии восприятия, выборочной памяти и разницы в потребительских корзинах. Однако инфляция является реальной экономической величиной, а не сговором – цены не только растут, но иногда снижаются, хотя это замечают значительно реже.

Видео дня

Об этом пишут экономисты ICU. Многие не доверяют официальным данным об инфляции, утверждая, что реальное повышение стоимости товаров значительно выше.

В соцсетях часто можно увидеть комментарии типа: "Цены растут на все и постоянно!", "Инфляция в Украине в разы больше официальной!". Однако экономисты объясняют, что такое мнение – результат поведенческих особенностей восприятия инфляции и индивидуального опыта потребителей, а не сговора или подлога статистики.

Инфляция – это средний показатель изменения цен на определенный набор товаров и услуг, который формирует потребительскую корзину. Его структура включает:

продукты питания;

коммунальные услуги;

транспорт;

здравоохранение;

образование;

товары долгосрочного потребления.

Каждая категория имеет свой вес в общем расчете. Например, если цены на некоторые товары растут, а на другие падают, общая инфляция будет усредненной цифрой, не отражающей изменений в каждом конкретном случае. Именно поэтому инфляция 10% не означает, что каждый товар подорожал на 10%. Некоторые продукты могут вырасти в цене на 20%, а другие – подешеветь на 5%.

Почему кажется, что цены растут быстрее, чем показывает статистика

психология восприятия изменений;

Люди сильнее подмечают негативные изменения, чем положительные. Это подтверждает поведенческая экономика: потери ощущаются втрое острее, чем достижения. Когда молоко дорожает, мы это сразу замечаем, а если дешевеют яйца – такая новость часто остается без внимания. Именно поэтому кажется, что "цены только растут".

избирательность памяти;

Люди плохо запоминают точные цены, особенно, если они постоянно меняются. К примеру, когда зимой лук дорожает, это вызывает волну возмущения, а летом, когда он дешевеет, – никто этого не замечает. Кроме того, скидки, акции и сезонные колебания усложняют оценку реальных изменений цен.

собственная потребительская корзина ≠ официальная потребительская корзина;

Каждый человек тратит деньги по-разному. Официальный индекс инфляции учитывает средний набор товаров для всех украинцев. Если у вас лично выросли расходы на продукты, которые вы приобретаете чаще всего, – вам будет казаться, что инфляция выше. Например, если человек регулярно покупает мясо и молочные продукты, а они подорожали на 15%, его "личная" инфляция будет выше официальных 10%, даже если в общей потребительской корзине другие товары дешевели.

девальвация гривни и импортных товаров.

Ослабление гривни влияет на стоимость импортных товаров – техники, автомобилей, лекарств. Поэтому восприятие инфляции становится еще более субъективным: люди чаще обращают внимание на рост цен на дорогие импортные вещи, а не на мелкие местные товары, которые могут меняться не так стремительно.

По словам экономистов, скрытого сговора или умышленного занижения уровня инфляции нет. Есть неправильная интерпретация официальных данных, вызванная психологическими факторами, девальвацией и личной потребительской корзиной. Официальный уровень инфляции – это не идеальный показатель для каждого отдельного человека, но это наиболее точное статистическое приближение для среднего потребителя.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в первом полугодии 2025 года украинцев ожидает рост цен на подсолнечное масло и сливочное масло на 10-20%, а гречка подорожает до 60 грн/кг. В то же время стоимость яиц может остаться стабильной или снизиться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!