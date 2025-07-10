Такого успеха в истории еще не было: стоимость техногиганта из США пробила важный психологический уровень

Американский производитель чипов Nvidia вошел в историю как первая в истории компания, чья рыночная капитализация достигла отметки в $4 трлн. Это произошло 9 июля, когда ее акции выросли на 2,8% – до исторического максимума в 164,42 доллара.

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Впрочем, как сообщает Reuters, это было краткосрочное явление – акции компании завершили торговлю с ростом на 1,80%. В результате рыночная стоимость техногиганта зафиксировалась на уровне $3,97 трлн.

Поскольку чипы производства Nvidia широко используются в технологиях искусственного интеллекта (ИИ), рост рыночной стоимости компании подчеркивает уверенность аналитиков с Уолл-стрит в быстром прогрессе в этом направлении. "Это подчеркивает тот факт, что компании переориентируют свои расходы на активы в сторону искусственного интеллекта, и это фактически будущее технологий", – говорит старший менеджер Dakota Wealth Роберт Павлик.

Следует отметить, что "единорогом" (то есть компанией с рыночной стоимостью в триллион долларов) Nvidia стала в июне 2023 года, а за год этот показатель утроился. Такое развитие – значительно быстрее, чем у двух других компаний, которые оцениваются в $3 трлн – Apple и Microsoft.

Microsoft – вторая по стоимости американская компания с рыночной капитализацией в $3,74 трлн. Ее акции накануне выросли на 1,4% и закрылись на отметке $503,51 за 1 ед.

С тех пор, как акции техногиганта достигли минимума в апреле, когда мировые рынки пострадали от ряда тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом, они восстановились уже примерно на 74%. На фоне общего оптимизма относительно перспектив развития ИИ-направления, фондовый индекс S&P 500 также достиг своего исторического максимума, а наибольшие доли приходятся на:

Nvidia – 7,3%;

Apple – 7%;

Microsoft – 6%.

Сейчас рыночная капитализация Nvidia превышает общую стоимость канадского и мексиканского фондового рынков вместе, а также всех публично зарегистрированных компаний в Великобритании. Впрочем, компания сталкивается с определенными вызовами:

Amazon, Microsoft, Alphabet и лидеры разработок в ИИ-отрасли, столкнулись с давлением со стороны инвесторов, чтобы сдержать свои значительные расходы на развитие искусственного интеллекта;

Advanced Micro Devices (AMD) и другие конкуренты Nvidia стремятся захватить ее часть на рынке, продавая более дешевые процессоры.

Как уже сообщал OBOZ.UA, 25 июня акции Nvidia достигли наибольшего в истории значения. Благодаря этому компания обогнала Microsoft по показателю рыночной капитализации и возглавила мировой рейтинг.

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