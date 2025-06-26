Microsoft свергли с "трона": какая компания стала самой дорогой в мире

После того, как акции техногиганта Nvidia достигли минимума в апреле, они продолжают расти и 25 июня достигли наибольшего в истории значения. Благодаря этому рыночная капитализация компании взлетела до нового рекорда и позволила обогнать предыдущего лидера – Microsoft.

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Как сообщает Bloomberg, 25 июня акции Nvidia выросли на 4,3% – до 154,31 доллара, что стало для нее новым рекордом после январского максимума. Таким образом, после того, как в апреле акции пробили "дно", они выросли уже на 63%.

Это сделало Nvidia самой дорогой компанией в мире – ее рыночная капитализация выросла на $1,5 трлн и достигла $3,77 трлн. Это позволило ей опередить Microsoft, которую оценивают в $3,66 трлн.

Существенным катализатором стали недавние финансовые отчеты Nvidia, согласно которым производитель чипов для технологий искусственного интеллекта (ИИ) продемонстрировала стабильный рост и заложила потенциал для дальнейшего движения вверх, даже несмотря на ограничения на продажу передовых полупроводников в Китае. Более 40% дохода компании обеспечивают другие техногиганты – Microsoft, Meta Platforms, Alphabet и Amazon. Это свидетельствует о том, что крупнейшие партнеры компании продолжают агрессивно развивать свою ИИ-инфраструктуру.

"Моя уверенность в росте Nvidia выше, чем несколько месяцев назад, и похоже, что"гонка вооружений" в сфере искусственного интеллекта продолжится в течение 2025 года и, вероятно, 2026 года. Импульс явно возобновился, а преимущество Nvidia лишь расширилось и углубилось, то есть ее позиции лишь укрепились", – объясняет менеджер Allspring Global Investments Майкл Смит.

25 июня состоялось собрание акционеров Nvidia, на котором исполнительный директор компании Дженсен Хуанг заверил инвесторов, что спрос на ее продукцию остается высоким. Он повторил свою мысль, что компьютерная индустрия находится лишь в начале масштабного обновления ИИ-инфраструктуры.

"Я оптимистично настроен относительно этого и следующего года, но, как и остальные, мы не знаем, что произойдет потом. Акции не выглядят дорогими, но у потенциала роста одной из крупнейших компаний мира также есть свой предел. В конце концов, продолжительность роста Nvidia будет зависеть от того, как долго ее клиенты будут увеличивать свои инвестиции в искусственный интеллект. Если они замедлят свои расходы, не понадобится много времени, чтобы увидеть значительное смещение волатильности", – отметил Майкл Смит.

Как уже сообщал OBOZ.UA, за последние 20 лет совокупная стоимость 100 крупнейших брендов в мире выросла более чем в 7,5 раза и достигла $10,7 трлн. Это на 29% больше, чем год назад, что объясняется активным развитием инновационных компаний и использованием передовых технологий. А самым дорогим брендом четвертый год подряд остается Apple.

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