Такого украинцы не видели 10 лет: рост цен на популярный продукт набрал рекордную скорость

Цены на сливочное масло в Украине вырастают рекордными темпами. Стоимость этого очень популярного среди украинцев продукта за год выросла на треть – это максимальный за 10 лет показатель.

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По данным ИНФАГРО, годовая потребительская инфляция сливочного масла в январе 2025 года достигла почти 34% к январю-2024. Аналитики отмечают, что это рекордный показатель за последние 10 лет, который даже превысил показатели февраля-2023 и 2017 года, когда темпы роста цен на масло достигали 30%.

"Основным драйвером является товарный рынок – нефасованное масло, которое продается крупными партиями, в том числе экспортируется или импортируется. И именно здесь кроются положительные новости для потребителей ", – подчеркивают эксперты.

Они отметили, что в сентябре годовая инфляция товарного рынка масла достигала 60%, но сейчас упала до уровня 20%. Но по итогам февраля или марта годовая потребительская инфляция сливочного масла может ускориться. Впрочем, это произойдет уже из-за низкой базы предыдущего периода, а не из-за подорожания продукта в магазине.

Потребительские цены на масло стабилизируются – это подтверждают случаи акционных предложений в розничных точках продаж. Более точные данные станут известны, когда будет опубликована официальная статистика ценовых изменений февраля по январь, а более четкий тренд к снижению конечной стоимости продукта может стать видным весной.

Стоимость масла растет также и из-за подорожания молока-сырья : в январе 2025 года цены на молоко экстра-сорта в Украине выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 18,5 грн/кг в среднем по состоянию на конец месяца. Это также на 33% больше по отношению к июню 2024 года, но и несколько меньше по сравнению с декабрем. В то же время в других странах цены на молоко снижаются, что может создать дополнительные вызовы для украинских производителей, заставляя их адаптировать стратегии экспорта.

Как уже сообщал OBOZ.UA, рост цен на молоко сказался и на стоимости отечественного сыра, из-за чего Украина нарастила импорт европейских сыров. Так, из-за низкого спроса на украинскую продукцию в январе 2025 твердых и полутвердых сыров было закуплено на четверть больше, чем в январе-2024.

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