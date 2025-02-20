Европа "заваливает" украинские супермаркеты своим продуктом: почему вырос его импорт

Украина нарастила импорт европейских сыров. В частности, в январе-2025 твердых/полутвердых сыров было закуплено на четверть больше, чем в январе-2024. Причина – низкий спрос на отечественную продукцию, который является результатом ее высокой стоимости.

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Об этом сообщает infagro. Отмечается: если ценовой вопрос не решить, импорт и дальше будет "выдавливать украинских производителей со своего же рынка".

Сделать же это, считают авторы материала, можно с помощью различных инструментов. К примеру:

За счет снижения цен на сыр.

Проводя акции.

"Украинским сыроварам пока не удается выйти из кризиса. Их продукция дорогая, соответственно, продажи слабы, а экспорт европейского сыра растет, что также явно не в пользу отечественных производителей", – говорится в сообщении.

Оставаться же на плаву украинским производителям, отмечается, удается за счет экспорта своей продукции. В частности, в январе они отгрузили на четверть больше сыров, чем годом ранее.

"На рынке сырных продуктов ситуация тоже довольно неутешительная. Попытки ведущих игроков увеличить экспортные цены завершились значительным уменьшением объемов реализации. Пришлось снова снижать цены, чтобы окончательно не потерять рынки сбыта", – констатировали аналитики.

Сколько стоит сыр в украинских супермаркетах

В то же время, по данным "Минфина", ныне крупные сети супермаркетов продают сыр твердый Звени Гора голландский 45% в среднем по 517,25 грн/кг. Что почти на 13,4 грн ниже средней цены января-2025.

В целом цены выставили в диапазоне 452,2-560,56 грн/кг. В частности:

Metro – 560,56 грн/кг;

Auchan – 539 грн/кг;

Megamarket – 452,2 грн/кг.

А вот сыр твердый Комо традиционный 50% подорожал. Сейчас его продают в среднем по 493,63 грн/кг, что сразу более чем на 40 грн выше, чем месяцем ранее.

В крупных сетях этот сыр стоит 425,1-536,8 грн/кг. Так, в:

Novus – 519 грн/кг;

Auchan – 536,8 грн/кг;

Megamarket – 425,1 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается удорожание яиц. По прогнозам, это произойдет в конце апреля – из-за роста спроса перед Пасхой.

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