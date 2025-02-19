В Украине снизились цены на важный продукт, но есть нюанс: почему изменилась стоимость и что будет дальше

В январе 2025 года цена на молоко экстра-сорта в Украине снизилась на 8% по сравнению с декабрем 2024 года, но осталась на 23% выше показателей января 2024 года. В то же время снижение цен в других странах может создать дополнительные вызовы для украинских производителей, заставляя их адаптировать стратегии экспорта.

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Об этом сообщает Союз молочных предприятий Украины. По данным экспертно-аналитической службы, средняя цена на конец месяца не превышала 18,5 грн/кг, что на 1,5 грн (или 8%) меньше, чем в декабре 2024 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена выросла на 23%, а по отношению к июню 2024 года – на 33%. Снижение стоимости молока наблюдается не только в Украине. В других регионах мира цены также продемонстрировали тенденцию к уменьшению.

В США они несколько снизились, достигнув 49 евро за 100 кг. В Бразилии падение цен продолжилось – они опустились до 40,4 евро за 100 кг, а в Новой Зеландии стабилизировались на уровне 41,7 евро. Перечисленная в евро средняя цена украинского молока составила 42,7 евро за 100 кг, что на 7% ниже декабрьского показателя и на 5,5% меньше, чем в ноябре 2024 года.

Несмотря на это, по сравнению с июнем 2024 года цена выросла на 34%, а с январем 2024 года – на 18,5%. Если рассматривать перерасчет в евробазисе, то стоимость украинского молока в январе 2025 года снизилась до 47,3 евро за 100 кг против 51 евро в декабре 2024 года.

Конкурентоспособность украинской молочной продукции продолжает меняться в соответствии с международными тенденциями. В январе 2025 года соотношение между уровнем цен в Украине и средним показателем по странам ЕС составило 87%, а в отношении Польши – 82,5%. Это означает возврат к уровню октября 2024 г., что дает дополнительные преимущества для экспорта отечественной продукции.

В результате, хотя в январе 2025 года цена на молоко экстра-сорта в Украине снизилась на 8% по сравнению с декабрем, она остается существенно выше уровня прошлого года. В то же время глобальные изменения в ценах на молоко могут создать дополнительные вызовы для украинских производителей, заставляя их адаптировать свои стратегии экспорта и конкурировать на международном рынке.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ожидается подорожание яиц. По прогнозам, это произойдет в конце апреля – из-за роста спроса перед Пасхой.

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