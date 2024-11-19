Депортировали и издевались над украинскими детьми: Британия ввела санкции против кремлевских организаций

Великобритания ввела санкции против организаций "Юнармия" и "Авангард", принимавших участие в принудительной депортации и перевоспитании украинских детей, компенсируя их финансирование из российского бюджета. Запрет сотрудничества, замораживание активов и закрытие въезда для причастных лиц – четкий сигнал осуждения таких действий.

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Об этом стало известно из The UK Sanctions List. "Юнармия" и "Авангард" – структуры, занимающиеся "военно-патриотическим воспитанием" детей и молодежи в России, в том числе на временно оккупированных украинских территориях.

"Юнармия" – это государственный проект, созданный при поддержке российского Министерства обороны в 2016 году. Организация привлекает детей и подростков к военным тренировкам, распространяя пропаганду о "величии России". Известно, что "Юнармия" активно участвует в перевоспитании депортированных украинских детей, формируя у них лояльность к российскому режиму.

"Авангард" – еще одна структура, действующая под прикрытием "образовательно-патриотических" программ. Она сотрудничает с русскими органами власти, проводя идеологическую обработку молодежи. Согласно данным расследований, финансирование этих организаций осуществляется напрямую из государственного бюджета России. Среди других лиц, включенных в санкционный список:

Никита Нагорный , известный спортивный гимнаст и глава "Юнармии", открыто поддерживающий российскую агрессию;

, известный спортивный гимнаст и глава "Юнармии", открыто поддерживающий российскую агрессию; руководители так называемых "военно-патриотических" центров для детей;

российские чиновники, ответственные за управление на оккупированных территориях Украины, способствовавшие депортации украинских детей.

Всего британский санкционный список пополнился 10 новыми позициями, связанными с организациями и лицами, вовлеченными в нарушение прав человека. Санкции Великобритании включают в себя:

заморозка активов организаций и физических лиц на территории страны;

организаций и физических лиц на территории страны; запрет на любое сотрудничество с этими структурами и людьми;

с этими структурами и людьми; ограничение на въезд в Великобританию для физических лиц.

Эти меры дополняют санкционные пакеты других стран, в том числе США и ЕС, регулярно вводящие новые ограничения на фоне российской войны против Украины. Решение Лондона подчеркивает последовательную позицию Запада по наказанию за военные преступления, включающие насильственное перемещение детей и попытки ассимиляции на оккупированных территориях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в следующем году Европейский Союз должен как можно быстрее отказаться от российских энергоресурсов, а на нефть страны-агрессорки нужно установить еще более низкий ценовой "потолок". Даже снизив ее стоимость на 10 долларов, РФ потеряет 17 млрд долларов доходов.

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