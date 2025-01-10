"Такого не было уже давно": экономист объяснил, почему планы Трампа угрожают мировому порядку и как это коснется Украины

Начавшийся год может чаить много неожиданностей – не все из них будут приятными для мира. В частности, готовность избранного президента США Дональда Трампа начать новые торговые войны с Европейским Союзом и Китаем может навредить украинскому экспорту.

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Об этом OBOZ.UA рассказал директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он напомнил, что Трамп уже неоднократно заявлял о введении 60% таможенных ограничений по китайским товарам после инаугурации, а также аналогичные заявления по европейским товарам. Кроме того, у 47-го президента много претензий к американским компаниям, релокировавшим свое производство в Мексику или Канаду, но продающие свои товары в США.

"Это первый очень большой раздражитель, который однозначно будет влиять на мировой порядок, экономический порядок в первую очередь. И почему это столь важно? Смотрите, как только начинаются торговые войны, сразу падает легальный объем мирового производства, сразу начинаются достаточно большие проблемы с определением цены на сырьевые ресурсы, потому что чем меньше спрос, тем соответственно меньше будет цена сырья. То есть это такой большой, скажем так, центр раздражений", – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что торговые войны между западными странами могут затронуть и Украину. Поскольку именно западнее Украина продает валовую долю своего экспорта, это ударит по поступлению в национальный бюджет.

"Мы же помним, что Украина является страной, которая достаточно много экспортирует зерна, много экспортирует руд черных металлов. То есть все эти вещи напрямую связаны с перспективами дохода в Украину средств", – отметил Пендзин.

Кроме того, мир потряс заявления Трампа о желании распространить американский суверенитет на Гренландию, Канаду и Панамский канал. То есть, таким образом, он готов изменить мировой порядок, который держался после завершения Второй мировой войны.

"Такого не было очень давно и по большому счету Хельсинкские договоренности одно время зафиксировали недвижимость границ, тем более невозможность их смены любыми силовыми методами. А это также достаточно большой раздражитель с точки зрения мировых экономических процессов", – отмечает Олег Пендзин.

Проблемы между США и их партнерами в Европе не минуют и Украину, поскольку обязательно отвлекут внимание мирового социума от войны в Украине. Также это может ослабить санкции в отношении российской экономики.

Так что экономический мир в 25-м году, с моей точки зрения, будет чрезвычайно странным. И, наверное, мы увидим с вами очень много неожиданностей. Традиционная неожиданность, она не всегда приятна. Так что давайте психологически будем готовы к тем проблемам, которые могут возникнуть в связи с описанными мною процессами", – резюмирует

Как уже сообщал OBOZ.UA, ссылаясь на источники в Республиканской партии, СМИ пишут, что когда Дональд Трамп вернется к власти, Украине придется отчитаться за каждый доллар помощи США. Новая волна коррупционных скандалов может поставить под угрозу поддержку Вашингтоном Украины на долгие годы.

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