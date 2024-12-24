Украине придется отчитаться Трампу за каждый доллар американской помощи – СМИ

Если Дональд Трамп вернется к власти, Украина должна предоставить отчетность за каждый доллар помощи США. Новая волна коррупционных скандалов может поставить под угрозу поддержку Вашингтоном Украины на долгие годы.

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Об этом пишет Kyiv Post, ссылаясь на источники среди республиканцев. Один из ключевых моментов, активно обсуждаемых в США, – это расследование коррупции в Украине.

По словам эксконгрессмена Стивена Мура, слушания в Конгрессе станут неизбежными, как только республиканцы получат большинство в Палате представителей и Сенате. Он подчеркнул, что любой серьезный коррупционный скандал может привести к прекращению помощи Украине на многие годы.

Республиканцы хотят не только увидеть отчеты по использованию средств, но и получить гарантии того, что коррупционные схемы больше не повторятся. Мэтт Розендейл, один из ведущих конгрессменов-республиканцев, напоминает, что Украина долгое время считалась одной из наиболее коррумпированных стран мира. По его мнению, изменения возможны, но для этого необходимо приложить значительные усилия.

Ярким примером беспокоящих Вашингтон проблем является дело I&U Group – украинской сельскохозяйственной компании, активы которой якобы пытаются незаконно конфисковать правительственные структуры. Этот случай получил огласку, ведь компания получила кредиты от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), и подобные инциденты подрывают доверие к украинским властям. Лоббист Артур Эстопинан, активно занимающийся этим делом в США, подчеркнул, что после его встреч с конгрессменами интерес к борьбе с коррупцией в Украине существенно возрос.

Кроме коррупции, украинское руководство столкнулось с критикой из-за деятельности своего посольства в США. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выразил недовольство работой посла Украины Оксаны Маркаровой, обвиняя ее в поддержке демократов во время избирательной кампании 2024 года. Хотя Киев не предпринял никаких ответных действий на эти замечания, республиканцы требуют изменений, что может создать дополнительное давление на дипломатические отношения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Великобритания заявила об очередной военной помощи на сумму 225 миллионов фунтов стерлингов (286 миллионов долларов) для Украины. Кроме того, британское правительство также сообщило, что предоставит дополнительную подготовку для украинских военных.

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