Такого не было уже 55 лет: во всем мире стремительно дорожает популярный напиток

Проблемами с поставками в ключевых регионах выращивание кофе может привести к тому, что стоимость кофейных зерен арабика растет уже 10 дней подряд. Таким образом, серия роста цен на этот продукт может стать самой длинной с 1980 года.

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Как сообщает Bloomberg, 4 февраля фьючерсы на кофе сорта арабика поднялись на 2,4% до нового рекорда – чуть менее $4 за фунт. Больше кофейных трейдеров беспокоит дефицит в Бразилии, которая является крупнейшим производителем арабики в мире – в местной экспортной компании Comexim уже предупредили о возможном снижении производства в 2025-2026 урожайном году как арабики, так и более дешевой робусты.

Кроме того, запасы кофейных зерен на складах сейчас находятся на самом низком с ноября уровне. Облегчить ситуацию на биржах могло бы недавнее увеличение количества ожидающего оценки кофе.

Брокер Sucden Financial Гарри Говард считает, что обеспокоенность поставками продолжит расти и из-за снижения сертифицированных акций. В то же время, технические биржевые индикаторы выглядят перегретыми и свидетельствуют о том, что цены выросли слишком быстро и сильно, говорит эксперт.

Кофейные посевы в Бразилии сильно зависят от погодных условий – на прошлой неделе страной прошлись сильные ливни, но в дальнейшем дожди ожидаются редко, а погода должна быть более сухой. В традиционно более влажных регионах это пригодится, поскольку влажность способствует распространению грибковых заболеваний кофейных зерен, но в более сухих регионах это может вызвать у растений тепловой стресс.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что розничные цены на кофе растут медленнее оптовых, но из-за подорожания сырья они начнут наверстывать отставание. Уже в ближайшие месяцы эксперты прогнозируют повышение стоимости кофейных напитков в кафе и супермаркетах на 20-25%.

Супермаркеты и производители кофе долго пытались удерживать цены, сокращая маржу. Однако разница между оптовыми и розничными ценами стала настолько значительной, что это больше невозможно. Повышение стоимости может произойти уже в конце января или начале февраля 2025 года.

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