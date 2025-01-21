Популярный напиток дорожает по всему миру: к чему следует готовиться украинцам

Украинцам следует готовиться к тому, что цены на кофе вырастут на 20-25% из-за дефицита урожаев в Бразилии и Вьетнаме, а также исчерпания мировых запасов зерен. Неблагоприятные погодные условия и рост затрат на производство привели к резкому удорожанию кофейных зерен на мировых рынках.

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Об этом пишет Bloomberg. Оптовые цены на сорт "арабика", особенно популярный среди любителей эспрессо, уже достигли исторических максимумов.

В декабре 2024 года цена за фунт зерен на Нью-Йоркской бирже достигла $3,5 – это рекордный уровень за последние 50 лет. В то же время розничные цены на кофе еще не успели полностью отразить этот рост, но эксперты считают, что это только вопрос времени. Торговцы кофе уже заявляют, что удорожание кофейных напитков в кафе и супермаркетах станет неизбежным.

Причины кризиса

погодные катаклизмы в Бразилии и Вьетнаме;

Бразилия и Вьетнам являются крупнейшими мировыми производителями кофе, на которые приходится более половины мирового урожая. Однако несколько лет в этих странах наблюдались неблагоприятные погодные условия: аномальная жара, поздние дожди и другие климатические явления. Поэтому мир уже четыре года потребляет больше кофе, чем производит. По оценкам экспертов, общий дефицит кофейных зерен с 2020 по 2024 год составил 15-20 миллионов мешков (1 мешок = 60 кг).

исчерпание запасов;

Ранее дефицит частично компенсирован за счет старых запасов зерен, но эти резервы уже почти исчерпаны. Во многих странах запасы достигли исторически низкого уровня, усиливающего давление на цены.

инфляционные процессы и экономическая нестабильность

Удорожание энергоносителей, удобрений и транспортных услуг оказывает влияние на стоимость производства и доставки кофе. Это дополнительно провоцирует рост цен.

Что будет с ценами

Розничные цены на кофе, которые растут медленнее, чем оптовые, начнут наверстывать отставание. Уже в ближайшие месяцы эксперты прогнозируют повышение стоимости кофейных напитков в кафе и супермаркетах на 20-25%.

Супермаркеты и производители кофе долго пытались удерживать цены, сокращая маржу. Однако разница между оптовыми и розничными ценами стала настолько значительной, что это больше невозможно. Повышение стоимости может произойти уже в конце января или начале февраля 2025 года.

Бразильские фермеры в 2024 году надеялись на хороший урожай, который должен остановить кризис. Но климатические изменения внесли свои коррективы: высокие температуры и поздние дожди привели к значительным потерям. Урожай не оправдал ожиданий, а перспективы на 2025-2026 год тоже остаются неутешительными.

По прогнозам Министерства сельского хозяйства США, к концу сезона 2025-2026 годов запасы кофе могут достичь самого низкого уровня за последние 65 лет. Некоторые аналитики считают, что это может быть худший показатель в современной истории.

Ситуация с кофе напоминает недавний рост цен на какао, стоимость которого за полтора года выросла на 175%. Хотя эти два товара имеют разные причины кризиса, они совместно иллюстрируют, как изменение климата и экономическая нестабильность могут влиять на потребительский рынок.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, инфляция в Украине носит временный, а не системный характер. Главная ее причина – неурожай сельскохозяйственных культур из-за непогоды. Поэтому даже если эта тенденция продолжится, цены останутся на старом уровне, потому что они уже сравнялись с импортными.

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