Такого не было с начала войны: неудачи Трампа обвалили стоимость ценных бумаг Украины

Инвесторы стремительно теряют веру и надежды в то, что президент США Дональд Трамп сумеет добиться перемирия между Россией и Украиной. На этом фоне стоимость государственных варрантов Украины на международном рынке пережила одно из самых сильных с начала полномасштабной агрессии РФ спадов.

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Об этом сообщает Reuters, отмечая, что 31 марта ВВП-ворранты Украины упали на 3,6 цента за бумагу – до 71,23 цента за доллар. А по данным Tradeweb, реструктурированные в прошлом году облигации со сроком погашения в 2035 году потеряли 3,6 цента и достигли 54,25 цента за доллар. Это самый низкий показатель с середины ноября.

ВВП-варранты – это долговой инструмент, привязанный к показателю экономического роста Украины. Их выпустили во время реструктуризации государственного долга Украины после аннексии Крыма Россией в 2015 году. Выплаты по облигациям со сроком погашения в 2035 году также будут выше, если экономика Украины превзойдет ожидания.

Компания GAM продала свои долговые обязательства Украины после победы Трампа на ноябрьских выборах. Ее инвестиционный директор по долговым обязательствам развивающихся рынков Пол Макнамара считает это решение удачным, так как, если мир в Украине и наступит, его условия разочаруют украинцев, а полезные ископаемые страны могут быть разграблены.

С ним несогласен управляющий портфелем инвестирующей в Украину компании Aberdeen Виктор Сабо. Он считает "менее позитивный исход для Украины" сильно переоцененным сценарием, а наибольшее снижение наблюдается в отношении активов, более чувствительных к экономическому восстановлению и реконструкции. При этом, по словам инвестора, "рынок осознал, что будет очень сложно заставить Россию прекратить" атаки на Украину.

Отмечается, что в прошлом году украинские облигации принесли более 60% прибыли, но ряд неудач в реализации мирного плана Дональда Трампа обрушили цены. Сейчас они стоят примерно на 14-16 центов ниже исторического максимума, который был достигнут в феврале.

Также OBOZ.UA сообщал, что после публикации сообщений о результатах второго разговора Трампа с Владимиром Путиным котировки украинских акций на Варшавской и Лондонской фондовых биржах значительно упали. Причиной стало то, что при общих положительных словах о прогрессе в переговорах договоренность о прекращении огня не была достигнута.

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