Такого еще не было: Великобритания впервые ввела санкции против СПГ-танкеров России

Великобритания ввела санкции против российского сектора сжиженного природного газа (СПГ). В "черный список" попали 5 судов и 2 компании.

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Об новых мерах противодействия стране-агрессору сообщили в пресс-службе правительства Соединенного Королевства. Это стало первым случаем, когда Великобритания ввела санкции непосредственно против судов, перевозящих СПГ.

"Сегодняшние действия являются продолжением совместных усилий с союзниками по пресечению попыток России увеличить свои будущие доходы от продажи энергоносителей –важнейшего источника финансирования войны в Украине", – говорится в заявлении.

В целом с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Великобритания ввела санкции против 15 судов и организаций, задействованных в российском секторе СПГ, который назвали важным источником финансирования войны протий Украины. В Британии отметили, что Россия планирует увеличить свои доходы от сжиженного газа, стремясь увеличить свою долю на мировом рынке СПГ с 8% до 20%.

"Сегодня, 26 сентября, Великобритания предприняла решительные действия по введению санкций в отношении 5 судов и 2 связанных с ними компаний, участвующих в транспортировке российского СПГ, в том числе с флагманского российского проекта "Арктик СПГ 2", – говорится в сообщении.

В частности под действие санкций попали суда Pioneer, Asya Energy, North Energy, SCF La Perouse и North sky. Также в список попали две компании:

Ocean Speedstar – оператор и менеджер Pioneer и Asya Energy;

White Fox Ship Management FZCO – оператор и менеджер North sky.

В сообщении отмечается, что ранее в 2024 году Великобритания ввела санкции против ."Арктик СПГ 2" вместе с США и Евросоюзом. "С тех пор проект был вынужден сократить производство. Сегодняшние действия нацеливаются на суда и организации, вовлеченные в российский сектор СПГ, которые участвуют в проектах, важных для будущего производства энергии в России", – указано в документе.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что из-за санкций Россия не может найти покупателей на газ из проекта "Арктик СПГ-2", поэтому вынуждена перевозить газ на хранение. Покупатели из других стран, вероятно, потребуют значительных скидок из-за рисков, связанных с санкциями.

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