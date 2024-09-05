Кремлю закрутили гайки: почему российский газ никто не хочет покупать

Россия не может найти покупателей на газ из проекта "Арктик СПГ-2" из-за санкций, поэтому вынуждена перевозить газ на хранение. Покупатели из других стран, вероятно, потребуют значительных скидок из-за рисков, связанных с санкциями.

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Об этом пишет Financial Times. Согласно анализу спутниковых снимков и данных системы отслеживания судов, проведенным журналистами, три судна, занимавшихся перевозкой СПГ из проекта "Арктик СПГ-2", не смогли доставить газ покупателям.

Судно Everest Energy доставило груз в плавучее хранилище Saam FSU, расположенное в Мурманской области, после чего вернулось в "Арктик СПГ-2". Еще одно судно, Pioneer, передало газ другому кораблю в Средиземном море, но оба корабля не продолжали движение после передачи. Третье судно, Asya Energy, сначала отправилось в обход Норвежского моря, но позже вернулось к российским водам и остановилось рядом с Saam FSU.

Эти маневры указывают на то, что Россия не только испытывает трудности с поиском покупателей, но и пытается скрыть свои перемещения. Например, транспондеры судна Pioneer передавали ложные координаты, показывая, что оно находится севернее Норвегии, тогда как, по данным спутников, корабль занимался перевозкой СПГ.

Влияние санкций на проект "Арктик СПГ-2"

Проект оказался под американскими санкциями, что существенно усложнило его функционирование. Суда, участвующие в транспортировке газа, также подверглись санкциям. После введения ограничений Палау, под флагом которой эти суда работали, лишила их права использовать свой флаг. Это явилось дополнительным ударом для российской энергетической отрасли, которая пыталась избежать прямого влияния санкций.

Санкции против Арктик СПГ-2 введены в рамках четырех волн ограничений, наложенных США на российское производство СПГ с сентября 2023 года. Они были направлены против оператора проекта – компании НОВАТЭК, а также судоходных компаний и предприятий, которые планировали покупать специализированные суда для транспортировки газа. К апрелю 2024 года, как отмечает The Wall Street Journal, работа проекта фактически прекратилась, производство СПГ было остановлено, а газ рециркулировал на предприятии без экспорта.

Почему Россия не может найти покупателей

Аналитики считают, что после введения новых американских санкций интерес к российскому СПГ значительно снизился. Как отмечает управляющий директор энергетической консалтинговой компании Eikland Energy Кьелл Эйкланд, покупатели, которые могли бы рассмотреть возможность приобретения российского газа, теперь полностью утратили интерес из-за угрозы санкций.

Хотя западные страны вряд ли будут покупать газ из "Арктика СПГ-2", аналитики не исключают, что часть российского СПГ все же найдет своих покупателей в других государствах. Особенно это касается стран СНГ и Азии, которые, вероятно, потребуют значительных скидок на российский газ, так же, как это произошло с российской нефтью после введения санкций. По информации, ставшей известной журналистам из материалов крупного российского банка, покупатели в этих регионах будут требовать скидок из-за повышенных рисков, связанных с санкциями.

Проект "Арктик СПГ-2" был запланирован как третий завод по сжиженному природному газу в России после "Сахалин-2" и "Ямал СПГ". Россия преследовала цель к 2035 году занять до 20% мирового рынка СПГ благодаря этому проекту, увеличив свою долю с текущих 8%. Однако санкции США, направленные на ослабление экономической базы России из-за ее участия в войне против Украины, фактически остановили проект и сделали экспорт газа чрезвычайно сложным.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, отношения между странами Европейского Союза (ЕС) обострились из-за России. Так, Швеция может в одностороннем порядке заблокировать импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), если Венгрия добьется исключения этого ограничения из следующего пакета санкций.

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