Такого еще не было: страна ЕС впервые в своей истории полностью отказалась от нефти из России

Чехия присоединилась к клубу стран, сумевших полностью отказаться от российской нефти. Это стало возможным благодаря проекту TAL-PLUS, который заключался в модернизации Трансальпийского нефтепровода (TAL).

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Об этом сообщили в государственной трубопроводной компании MERO ČR. Отмечается, что первые увеличенные партии нефти нероссийского происхождения поступили на центральную нефтебазу в чешском Нелагозевесе западным маршрутом – из итальянского Триеста.

"Мы сделали еще один шаг на пути к нашей энергетической независимости. Благодаря проекту ТАЛ-ПЛЮС, который реализовало наше правительство, мы сейчас можем поставлять Чехии исключительно нероссийскую нефть по западному пути. Спустя почти шестьдесят лет наша зависимость от нефтепровода "Дружба" заканчивается, и Россия больше не может шантажировать нас прекращением поставок. Это важная веха в укреплении безопасности нашего государства и защите интересов всех граждан", – сказал премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Подчеркивается, что реализация TAL-PLUS позволила увеличить транспортную способность нефтепровода TAL до 8 млн тонн нефти в год. Это полностью покроет круглогодичные нужды Чехии. Ранее 42% нефти Чехия получала именно через российский нефтепровод "Дружба".

"Благодаря увеличению пропускной способности нефтепровода ТАЛ наша страна готова к доминирующим поставкам нероссийской нефти исключительно по западному маршруту. Нам не нужно так бояться грабительской сырьевой политики России и угроз Путина, что нефть с востока перестанет к нам поступать", – отметил чешский министр финансов Збинек Станжура.

Следует отметить, что Чехия оставалась одной из трех стран Евросоюза, продолжавших импорт российской нефти, несмотря на полномасштабную агрессию РФ в Украину. Две страны, которые продолжают это делать, – Венгрия и Словакия. Они импортируют нефть через южную ветвь трубопровода "Дружба", пока не подпадающего под европейское эмбарго.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2024 году страны Европейского Союза потратили 21,9 млрд евро на российскую нефть и газ, что на 39% больше, чем 18,7 млрд евро финансовой помощи Украине. Общие доходы РФ от экспорта ископаемого топлива за три года войны приближаются к 1 триллиону евро, что ставит под вопрос эффективность санкционной политики Европы.

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