ЕС потратил на российскую нефть больше, чем на помощь Украине: The Guardian раскрыл цифры

В 2024 году ЕС потратил 21,9 млрд евро на российскую нефть и газ, что на 39% больше, чем 18,7 млрд евро финансовой помощи Украине. Общие доходы РФ от экспорта ископаемого топлива за три года войны приближаются к 1 триллиону евро, что ставит под вопрос эффективность санкционной политики Европы.

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Об этом пишет The Guardian, опираясь на оценки Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Crea). Отчет, опубликованный к третьей годовщине начала полномасштабного вторжения России в Украину, демонстрирует противоречивость европейской политики.

С одной стороны, ЕС заявляет о стремлении поддержать Киев, а с другой – косвенно финансирует военную машину России. Исследователи отмечают, что доходы РФ от экспорта ископаемого топлива в 2024 году составили 242 млрд евро, а с начала войны эта сумма приближается к триллиону евро. Несмотря на санкции, Москва находит способы обхода ограничений, используя "теневой флот" старых и незастрахованных танкеров.

Эксперты отмечают, что закупка российского топлива противоречит заявленным целям ЕС. "Покупка российского ископаемого топлива фактически означает финансирование Кремля. Это практика, которую следует немедленно прекратить для обеспечения не только будущего Украины, но и энергетической безопасности Европы", – отмечает аналитик Crea Вайбхав Рагхунандан.

Кристоф Требеш, экономист Кильского института мировой экономики (IfW Kiel), обратил внимание на то, что поддержка Украины от европейских доноров значительно меньше по сравнению с прошлыми конфликтами. Например, Германия мобилизовала гораздо больше ресурсов для освобождения Кувейта в 1990-1991 годах, чем для поддержки Украины сегодня.

В ответ на критику и расследование источников финансирования российской экономики послы ЕС согласовали новый пакет санкций против теневого флота России. Исследователи Crea прогнозируют, что российские доходы от ископаемого топлива могут упасть на 20% при эффективном усилении санкций.

Также запланировано закрытие "лазейки в нефтепереработке", позволявшей Европе покупать российскую нефть, переработанную в третьих странах. Дополнительные меры направлены на ограничение поставок российского газа через трубопровод "Турецкий поток". Кроме того, Европа рассматривает возможность уменьшения закупок российского сжиженного природного газа (СПГ), остающегося важной частью европейского энергетического баланса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, страны "Большой семерки" (G7) рассматривают коллективное усиление или адаптацию лимита цен на российскую нефть. Это должно сузить доступ РФ к нефтедолларам и побуждать ее к мирным переговорам.

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