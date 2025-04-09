На мировых рынках переписали цены на ключевой продукт: что произошло

В марте 2025 года мировые цены на сахар снизились. Среднее значение Индекса цен на сахар Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН (ФАО – Food and Agriculture Organization, FAO) составило 116,9 пункта, что на 1,6 пункта (1,4%) ниже уровня февраля. Среди причин – ослабление спроса.

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Об этом сообщили в самом ФАО. Там отметили: в целом, текущие цены на сахар на 12,3% ниже показателя марта-2024.

"Снижение было главным образом обусловлено проявившейся тенденцией к ослаблению спроса на мировых рынках. Что умерило опасения относительно сокращения поставок сахара на мировые рынки", – говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, снижению мировых цен на сахар поспособствовали погодные условия в основных районах выращивания сахарного тростника в Бразилии. После продолжительной засухи там прошли дожди, что несколько снизило опасения по поводу будущего урожая.

Впрочем, отмечается, риски на рынке все же сохраняются. Связаны они с:

Ухудшением планов на урожай в Индии.

Сохраняющейся обеспокоенностью "в связи с общим прогнозом по урожаю сахарного тростника в Бразилии".

"Это по-прежнему поддерживает тенденцию к росту цен. Что ограничивает масштаб их снижения", – резюмировали в ФАО.

Сколько стоит сахар в Украине

В то же время, по состоянию на 8 апреля, в украинских супермаркетах килограмм сахара стоил, по данным "Минфина", средние 33,25 грн. Что на 1,45 грн ниже средней цены марта.

В целом же, крупные сети продают кристаллический сахар по 32,9-33,6 грн/кг. В частности:

Auchan – 32,9 грн/кг;

Novus – 33,59 грн/кг;

Metro – 32,9 грн/кг;

Megamarket – 33,6 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине существенно подорожали куриные яйца. В начале апреля они стоят в среднем 76,4 грн/десяток, что сразу на 9% выше, чем месяцем ранее. За год же цена выросла намного больше – сразу на 30%.

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