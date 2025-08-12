ВАКС отказал в отстранении от должности главы АМКУ Кириленко, которого подозревают в коррупции

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда не удовлетворила ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и отказала в отстранении Павла Кириленко от должности главы Антимонопольного комитета Украины. Он обвиняется в незаконном обогащении на более 72 миллионов гривен и декларировании недостоверных сведений.

Об этом 11 августа сообщила пресс-служба САП. Указанное решение обжалованию не подлежит.

Однако ВАКС удовлетворил другое ходатайство прокурора и возложил на Кириленко следующие обязанности:

– прибывать по каждому требованию к прокурору и суду;

– не отлучаться за пределы Украины без разрешения суда;

– сообщать об изменении своего места жительства;

– воздерживаться от общения (лично и через других лиц) со свидетелями по делу относительно обстоятельств, изложенных в обвинительном акте;

– сдать на хранение в Государственную миграционную службу паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд (кроме паспорта гражданина Украины).

Эти меры будут действовать до 11 октября 2025 года.

Дело Павла Кириленко

Поводом для расследования САП и НАБУ стал журналистский материал. 14 августа 2024 года чиновнику сообщено о подозрении по ст. 368-5 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что в 2020–2023 годах Кириленко, занимая должность руководителя областной государственной военной администрации, стал владельцем 21 объекта недвижимого имущества и одного люксового автомобиля путем регистрации права собственности на родственников жены.

Среди приобретенного должностным лицом имущества:

– семь квартир в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 квадратных метров;

– дом площадью более 220 квадратных метров и два земельных участка под Киевом;

– два гаражных бокса;

– шесть машино-мест;

– три нежилых помещения общей площадью более 190 квадратных метров;

– автомобиль ВМԜ Х3.

Общая стоимость этих активов – 72,8 миллиона гривен; часть из них была приобретена по цене, значительно ниже рыночной. Законные доходы чиновника и членов его семьи не позволяли осуществить таких покупок, установили в САП и НАБУ. Собственность задекларирована не была.

Как писал OBOZ.UA, во время досудебного расследования прокуроры не просили отстранения главы АМКУ, поскольку он не делал никаких попыток использовать свою должность для препятствования детективам.

В 2025 году подозрение получила также жена Павла Кириленко – Алла. Ее подозревают в правонарушениях, предусмотренных той же ст. 368-5, а также как соучастницу (ч. 5 ст. 27 УК).

