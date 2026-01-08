Евро впервые стоит дороже 50 грн, у доллара – 4-й исторический рекорд подряд: назван новый курс валют в Украине

На 9 января Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал официальный курс евро на уровне 50,18 грн/евро. Таким образом, стоимость евровалюты к гривне впервые в истории преодолела отметку в 50 грн и вышла на рекордный уровень. Новый исторический максимум – четвертый день подряд – установлен и для доллара, на уровне 42,99 грн/долл. Предыдущее рекордное значение – 42,71 грн – продержалось всего сутки.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ. Курс доллара и евро в Украине традиционно растет в начале года, что обусловлено бюджетными и сезонными факторами. Кроме того, на самом деле курсовые колебания не такие уж и значительные и не превышают 1%.

До нынешнего ралли исторический максимум доллара в Украине составлял 42,4 грн. Он был установлен 26 ноября 2025 года, т.е. продержался 41 день до 6 января.

Прошлый исторической максимум евро составлял 49,86 грн и был установлен в декабре-2025. Год назад, 9 января 2025 года, курс составлял 43,43 грн/евро.

Почему курс доллара и евро бьет рекорды

В экспертной среде уверяют: об обвале гривни речь не идет, ведь текущие колебания являются привычными для начала года. Такие изменения на валютном рынке происходят практически ежегодно и связаны с бюджетным циклом.

"Значительная часть государственных выплат приходится на последние недели декабря. Эти средства постепенно расходятся по экономике – доходят до бизнесов и граждан, которые, в частности, направляют их на импорт, покупку валюты для расчетов или сбережений", – отметили аналитики Центра экономической стратегии (ЦЭС).

Кроме того, рождественско-новогодние поездки украинцев за границу являются дополнительным фактором, влияющим на рост курса. Ведь через банковские расчеты с иностранными финансовыми учреждениями это увеличивает спрос на валюту.

В то же время, подчеркивают аналитики, колебания, которые могут казаться серьезными, на самом деле незначительны. А потому значительного влияния на общую ситуацию не оказывают.

"Если рост курса происходит даже на 50 коп. при курсе доллара 42-43 грн, то эта разница составляет около 1%. Это существенно меньше, чем возможные дневные колебания, например, курса евро относительно доллара", – констатировали в ЦЭС.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ФГВФЛ, на 1 декабря общая сумма вкладов физических лиц в украинских банках составила 1,552 трлн грн. Лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,021 млрд грн.

