Таких цен не было уже месяц: Иран обвалил стоимость нефти

Мировые цены на нефть резко снизились вечером 17 апреля. Таким образом биржи и рынки отреагировали на решение властей Ирана разблокировать Ормузский пролив. Котировки на бенчмарки в течение часа упали на 10% и впервые за месяц опустились ниже 90 долларов за баррель.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Investing.com.

За час фьючерсная цена на Brent снизилась с 95 до 87 долларов за баррель (-12%). Всего в течение дня цена на нефть снизилась с 98 до 87 долларов, тогда как последний раз цена за баррель нефти опускалась ниже 90 долларов еще 11 марта.

Фьючерсы на американскую нефть WTI упали еще сильнее – на 13%, с 90 до 82 долларов за баррель. Такого показателя этот сорт нефти также достигал еще в начале марта.

Что происходит с ценами на нефть

Цены на нефть резко выросли в марте после начала военной операции Израиля и США против Ирана. В ответ на ракетные удары власти в Тегеране приняли ряд мер:

заблокировали Ормузский пролив , через который проходит около 20% всех нефтяных потоков планеты;

, через который проходит около 20% всех нефтяных потоков планеты; обстреляли не только американские военные базы на Ближнем Востоке, но и атаковали нефтеперерабатывающие заводы стран Залива, из-за чего Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ были вынуждены приостановить работу этих объектов.

Это вызвало землетрясение на мировых топливных рынках, в том числе и в Украине, где резко подорожало как дизельное топливо, так и бензины. По состоянию на 16 апреля бензин А-95 продавался в среднем по 73,12 грн/л, примерно на 12 грн/л дороже, чем до начала конфликта.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в этот день нефть уже дешевела. В частности стоимость фьючерсов на марку Brent снизилась на 1,34 доллара, или на 1,35% – до 98,05 доллара за баррель. А американская West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 1,65 доллара, или на 1,74% – до 93,4 доллара за баррель. Причиной же этого в экспертных кругах называют положительную оценку участниками рынка новостей, поступающих с Ближнего Востока.

