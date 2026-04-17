США и Иран "обвалили" цены на нефть: что происходит на рынке на фоне событий на Ближнем Востоке

На мировых рынках подешевела нефть. Утром 17 апреля стоимость фьючерсов на марку Brent снизилась на 1,34 доллара, или на 1,35% – до 98,05 доллара за баррель. А американская West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 1,65 доллара, или на 1,74% – до 93,4 доллара за баррель. Причиной же этого в экспертных кругах называют позитивную оценку участниками рынка новостей, поступающих с Ближнего Востока.

Об этом сообщает Reuters. Речь, отмечается, идет прежде всего о:

Начале 10-дневного прекращения огня между Ливаном и Израилем.

"Израильская кампания в Ливане была одним из главных препятствий для достижения мирного соглашения, которого добивается президент США Дональд Трамп, чтобы завершить войну против Ирана. Которую он начал вместе с Израилем в конце февраля", – объяснили аналитики.

Анонсированные Трампом новые переговоры по завершению войны в Иране.

В частности, американский президент заявил, что "Тегеран предложил не обладать ядерным оружием более 20 лет". А потому, по его мнению, США "очень близки к заключению сделки с Ираном".

"Переговорщики США и Ирана снизили свои ожидания относительно всеобъемлющего мирного соглашения – и вместо этого стремятся к временному меморандуму, чтобы предотвратить возобновление конфликта... Цены на нефть снизились на фоне оптимизма, что конфликт на Ближнем Востоке может начать двигаться к завершению после того, как Трамп заявил, что США и Иран могут встретиться для переговоров на выходных", – резюмировали авторы материала.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, с 11 апреля срок частичной отмены санкций США против российской нефти истек. И в Вашингтоне убеждают, что подобные решения больше приниматься не будут.

