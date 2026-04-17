США и Иран "обвалили" цены на нефть: что происходит на рынке на фоне событий на Ближнем Востоке

Роман Костюченко
Рынки и компании
Иллюстрация: изображение штангового скважинного насоса на фоне неба как иллюстрация добычи нефти

На мировых рынках подешевела нефть. Утром 17 апреля стоимость фьючерсов на марку Brent снизилась на 1,34 доллара, или на 1,35% – до 98,05 доллара за баррель. А американская West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 1,65 доллара, или на 1,74% – до 93,4 доллара за баррель. Причиной же этого в экспертных кругах называют позитивную оценку участниками рынка новостей, поступающих с Ближнего Востока.

Об этом сообщает Reuters. Речь, отмечается, идет прежде всего о:

  • Начале 10-дневного прекращения огня между Ливаном и Израилем.

"Израильская кампания в Ливане была одним из главных препятствий для достижения мирного соглашения, которого добивается президент США Дональд Трамп, чтобы завершить войну против Ирана. Которую он начал вместе с Израилем в конце февраля", – объяснили аналитики.

  • Анонсированные Трампом новые переговоры по завершению войны в Иране.

В частности, американский президент заявил, что "Тегеран предложил не обладать ядерным оружием более 20 лет". А потому, по его мнению, США "очень близки к заключению сделки с Ираном".

"Переговорщики США и Ирана снизили свои ожидания относительно всеобъемлющего мирного соглашения – и вместо этого стремятся к временному меморандуму, чтобы предотвратить возобновление конфликта... Цены на нефть снизились на фоне оптимизма, что конфликт на Ближнем Востоке может начать двигаться к завершению после того, как Трамп заявил, что США и Иран могут встретиться для переговоров на выходных", – резюмировали авторы материала.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, с 11 апреля срок частичной отмены санкций США против российской нефти истек. И в Вашингтоне убеждают, что подобные решения больше приниматься не будут.

