Таких ограничений россияне не могли ожидать: крупнейший банк Грузии внезапно изменил политику

Гражданам РФ в Грузии впервые запретили расплачиваться за дорогие покупки местными банковскими картами. Bank of Georgia (BoG), который является крупнейшим банком Грузии, запретил своим российским клиентам платить более 300 евро за покупки в люксовых магазинах по всему миру.

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Как сообщают росСМИ, об этом финучреждение уведомило россиян в письменном виде. В документе говорится, что ограничения вводятся в соответствии с международными санкциями, которые запрещают поставку в Россию предметов роскоши выше указанной суммы. Но если клиент сменил резидентство, ему рекомендуют уведомить об этом банк.

Представитель компании отметил, что это ограничение является требованием регулятора и связано с санкциями, которые запрещают поставки в Россию предметов роскоши, стоящих дороже указанной суммы. Отмечается, что блокирование будет осуществляться по МСС-коду продавца – эти идентификаторы одинаковы для компаний по всему миру.

Ранее россияне сталкивались с тем, что не могли купить предметы роскоши в бутиках Рима, Ниццы и Дубая, но подобные случаи носили эпизодический характер. Решение Bank of Georgia является большим прецедентом – если раньше санкции на предметы роскоши пытались соблюдать сами бутики, то теперь их впервые будет контролировать банк, поскольку вычислять россиян на кассе было слишком сложно и трудозатратно.

Причем эксперты разделились по поводу возможного распространения этой практики. Одни считают, что платежные ограничения будут применяться среди тех банков и стран, которые и так ужесточали требования в отношении клиентов из России, тогда как другие – что они станут тенденцией для банков сопредельных с Россией государств.

Следует заметить, что многие россияне, которые покинули РФ из-за тотальной мобилизации на войну с Украиной или из-за преследования кремлевским режимом, бежали именно в Грузию.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что компания Sony начала массовую блокировку аккаунтов российских пользователей PlayStation Network. Гражданам страны-агрессора не помогает даже регистрация в других юрисдикциях – в частности турецком, казахском или украинском регионах.

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