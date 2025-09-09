Так дорого не было еще никогда: цены на мясо в мире обновили рекорд

В августе цены на мясо во всем мире достигли рекордного уровня, а на растительное масло – выросли до трехлетнего максимума. В результате продовольственные цены в целом по сравнению с прошлым годом выросли в среднем на 7%.

Об этом говорится в ежемесячном отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). Аналитики отметили, что на некоторые продукты – в частности зерновые и молочные – цены снизились, в результате чего августовский индекс цен на продовольствие составил в среднем 130,1 пункта. Это на 0,1 больше, чем в июле, и на 6,9% выше, чем в августе-2024.

Масло

За месяц индекс цен на растительное масло FAO вырос на 1,4% – до самого высокого уровня за последние три года. Цены на пальмовое, подсолнечное и рапсовое масло выросли, частично под влиянием намерения Индонезии еще больше увеличить обязательную долю биодизеля в топливе в следующем году, тогда как мировые цены на соевое масло несколько снизились на фоне прогнозов относительно достаточных мировых запасов сои в следующем маркетинговом году.

Мясо

Августовский индекс цен на мясо вырос на 0,6% и достиг нового исторического максимума, что было обусловлено ростом международных цен на говядину, подкрепленным высоким спросом в США и значительным импортным спросом со стороны Китая, что, соответственно, способствовало росту экспортных котировок Австралии и Бразилии. Цены на баранину также увеличились, цены на свинину остались в целом стабильными, тогда как котировки на мясо птицы снизились на фоне значительных экспортных поставок из Бразилии.

Сахар

Индекс цен на сахар ФАО вырос незначительно, на 0,2% по сравнению с июлем, после пяти месяцев подряд снижения, что было обусловлено прежде всего беспокойством относительно производства и урожайности сахарного тростника в Бразилии, а также усилением мирового импортного спроса. Перспективы увеличения урожая в Индии и Таиланде сдерживали рост цен.

Зерновые

Индекс цен на зерновые культуры снизился на 0,8% по сравнению с июлем. Международные цены на пшеницу уменьшились из-за большего урожая в Европейском Союзе и Российской Федерации, тогда как мировые цены на кукурузу выросли, частично из-за увеличения спроса на корма и производство этанола в США.

Молочка

Индекс цен на молочные продукты снизился на 1,3% по сравнению с июлем. В то же время котировки на масло, сыр и сухое цельное молоко уменьшились на фоне сдержанного импортного спроса со стороны ключевых азиатских рынков.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцев уже неоднократно предупреждали о возможном подорожании хлеба. Впрочем, такая тенденция может быть связана не с низкими показателями урожая, а из-за роста сопутствующих расходов – зарплат, инфляции, а также цен на энергоносители и логистику.

