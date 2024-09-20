Связь и интернет продержатся около 4 часов: "Киевстар", Vodafone и lifecell не смогут длительно работать в случае масштабных блэкаутов

Во время отключений электроэнергии украинские мобильные операторы сталкиваются с серьезными проблемами, которые не позволяют им обеспечивать бесперебойную связь дольше 4-6 часов. Тем не менее, они уже начали проводить работы над увеличением этого времени – ведь "даже несмотря на отсутствие света должна быть возможность вызвать скорую полицию или позвонить родным".

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Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров. Он отметил, что операторы, в частности:

активно закупают и устанавливают генераторы, аккумуляторные батареи;

заменяют комплектующие телеком-инфраструктуры.

"Периодические обесточивания влияют на работу мобильных сетей и качество Интернета, поскольку работа базовых станций операторов напрямую зависит от электроснабжения. Со своей стороны, убираем бюрократию, чтобы все решения принимались максимально быстро", – говорится в сообщении.

В то же время, отметил министр, за невыполнение этих решений будет предусмотрена ответственность. Для этого "в парламенте уже зарегистрирован законопроект".

Тем временем, сообщает dev.ua, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК) обязала lifecell доставить генераторы на нескольких базовых станциях. Это должно обеспечить связь в течение трех суток без электричества.

"Во время проверки в августе было установлено, что в Днепропетровской области на двух объектах, где минимум в течение трех суток должно сохраняться автономное питание, такой возможности не было. lifecell должен выполнить распоряжение в течение 7 дней – до 27 сентября 2024 года", – говорится в сообщении.

Впрочем, подчеркивается, это была повторная проверка выполнения предписания НКЭК. "В регуляторе отмечают, что фактически lifecell уже все исправил, поэтому распоряжение носит номинальный характер", – отметили авторы материала.

Киевстар, Vodafone и lifecell могут обеспечить только 4-6 часов работы без электричества

В своб очередь, руководитель направления развития мобильного интернета Минцифры Станислав Прибитько ранее сообщил: мобильные операторы могут обеспечить только 4-6 часов работы без электричества, передает "Суспільне". Он отметил: ни один оператор пока не готов полностью выполнить требование законодательства по обеспечению 10-часовой автономной работы базовых станций до 1 февраля 2025 года.

В то же время, директор "Киевстара" Александр Комаров рассказал: 60% обеспечивающих связь станций компании могут работать без света более 4 часов, и 40% – 2-3 часа. "Задались целью вывести всю сеть на 4+ (часов работы без света. – Ред.), а ее часть – на 6 часов", – отметил он.

В lifecell сообщили, что более половины их станций оборудованы новыми литиевыми батареями. Которые могут на одном заряде поддерживать работу базовых станций около 4 часов.

Также оператор подключил более 1 700 базовых станций к генераторам. Благодаря этому можно долго поддерживать работу оборудования после истощения батарей, однако о бесперебойном и быстром мобильном интернете в таких условиях речь не идет.

В Vodafone же сообщили, что оборудовали тысячи базовых станций литиевыми аккумуляторами, обеспечивающими 4-6 часов автономности. Компания планирует установку дизельных генераторов на критически важных объектах.

Почему операторы не могут обеспечить 10 часов связи

В то же время, отмечается, проблем, которые не дают возможности мобильным операторам обеспечивать 10 часов связи, несколько. В частности:

Потребность в значительных инвестициях.

"В lifecell говорят, вложили в альтернативные источники энергии уже 1 млрд грн. Vodafone в 2024-2025 годах проинвестирует в генераторы, аккумуляторы и мобильные станции 10 миллиардов гривен. "Киевстар" – 1,4 млрд грн, в планах – еще 1 млрд грн, а обеспечение 10 часов работы без света компании обойдется в 6-8 млрд грн", – говорится в материале.

Потребность во времени для поиска такого большого количества энергооборудования – в т.ч. за границей. А также на его доставку и установку.

Невозможность установления генераторов на крышах домов – при том, что в городах большое количество станций расположено именно на них.

Необходимость увеличения количества персонала.

"Чтобы менять аккумуляторы, заправлять генераторы или просто следить за исправностью системы нужно, во-первых, увеличивать количество персонала. Во-вторых – часть работников подпадает под мобилизацию", – объяснили авторы материала.

Проблемы с зарядкой аккумуляторов.

"Если соотношение света и его отсутствия будет 4 на 4 часа, аккумуляторы не будут успевать заряжаться. Чтобы ускорить зарядку, на базовые станции нужно подавать большую мощность. Это делается из-за заявления в Облэнерго. Время обработки таких заявок сократили до 21 дня, в Минцифре называют этот термин "предельным" и говорят, обычно заявки обрабатываются быстрее. Но операторы говорят, все равно случаются проблемы с документами, отказы и т.д.", – рассказали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Киевстар" обновил ряд своих услуг. Изменения произошли 16 сентября и затронули стоимость предложений.

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