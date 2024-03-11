Супермаркеты заставляют украинцев платить за поврежденные товары: как действовать

Сотрудники супермаркетов и магазинов не имеют права заставлять покупателей оплачивать поврежденный или разбитый товар – однако только в том случае, если это произошло случайно. Если же представители заведения настаивают на вине клиента, то должны доказать ее в суде – ведь самостоятельно взимать такие выплаты они не имеют права. Покупателям же в таком случае следует вызывать полицию.

Это объяснили эксперты "Защиты прав потребителей". Там отметили: самостоятельно сотрудники супермаркетов и магазинов могут лишь зафиксировать факт повреждения своего имущества.

"Если товар поврежден ненамеренно – тогда законодательство на стороне потребителей. Согласно ст. 323 Гражданского кодекса Украины, риск случайного уничтожения и порчи имущества несет его собственник, если иное не установлено договором или законом. Ведь покупатель – не собственник, пока не заплатит за товар", – объяснили эксперты.

При этом они подчеркнули: согласно ст. 17 Закона Украины "О защите прав потребителей", запрещается принуждать потребителя покупать продукцию ненадлежащего качества или ненужного ему ассортимента. Соответственно, "никто не может заставить вас оплатить поврежденный или разбитый товар".

"Поэтому, если работники заведения настаивают на вашей вине, то ее нужно сначала доказать в суде. Самостоятельно взимать такие выплаты работники магазина не вправе, а только зафиксировать факт повреждения своего имущества", – резюмировали эксперты.

Нужно вызывать полицию

Впрочем, признали они, это не означает, что в любом случае покупатель не несет ответственности за порчу товаров. Ведь суд может встать на сторону торгового заведения – и обязать клиента возместить стоимость поврежденного либо уничтоженного товара.

В то же время подчеркивается: в любом случае, сперва нужно обращаться к правоохранителям – "для фиксации факта нарушения". В частности, отмечают эксперты, нужно вызвать полицию.

"Рекомендуем субъектам хозяйствования учесть возможные риски повреждения товара при его раскладке, покупателям быть осторожными. А при возникновении спорных ситуаций вызвать полицию", – подытожили они.

Украинцев вынуждают переплачивать за товары

В то же время, супермаркеты и магазины нередко проводят мелкие "махинации" со стоимостью товаров – чтобы получить от покупателей больше денег. К примеру, там специально устанавливают такие цены, чтобы не отдавать клиентам всю сдачу.

"Коварность" же схемы в том, что сам покупатель может ничего и не заметить – ведь в каждом из таких случаев речь идет о разнице в стоимости товара в несколько копеек. Однако для торгового заведения при большом потоке клиентов полученная таким образом сумма может оказаться достаточно значительной.

Работает же схема по принципу округления. Согласно ему:

сумму, менее 5 копеек должны "простить" покупателю;

более 5 копеек имеет право оставить себе магазин.

"Часто магазины специально устанавливают такие цены, чтобы все округления были не в пользу покупателя. Например, при цене в 9,96 грн, 9,97 грн, 9,98 грн или 9,99 грн вы все равно должны заплатить магазину 10 грн", – говорится в материале OBOZ.UA.

Впрочем, не стать жертвой уловки супермаркетов можно. Для этого достаточно всего лишь расплачиваться картой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, кассиры в супермаркетах могут отказаться принимать те или иные купюры – под предлогом того, что им нечем давать сдачу. Такое же может произойти и с монетами. Однако подобное поведение кассиров является нарушением нарушением законодательства о защите прав потребителей.

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