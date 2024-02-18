В супермаркетах украинцев вынуждают переплачивать за товары: на какую хитрость идут

Супермаркеты и магазины нередко проводят мелкие "махинации" со стоимостью товаров – чтобы получить от покупателей больше денег. К примеру, там специально устанавливают такие цены, чтобы не отдавать клиентам всю сдачу.

"Коварность" же схемы в том, говорится в материале OBOZ.UA, что сам покупатель может ничего и не заметить – ведь в каждом из таких случаев речь идет о разнице в стоимости товара в несколько копеек. Однако для торгового заведения при большом потоке клиентов полученная таким образом сумма может оказаться достаточно значительной.

Работает же схема по принципу округления. Согласно ему:

сумму, менее 5 копеек должны "простить" покупателю;

более 5 копеек имеет право оставить себе магазин.

"Часто магазины специально устанавливают такие цены, чтобы все округления были не в пользу покупателя. Например, при цене в 9,96 грн, 9,97 грн, 9,98 грн или 9,99 грн вы все равно должны заплатить магазину 10 грн", – объясняют аналитики.

Как не стать жертвой супермаркетов

Впрочем, не стать жертвой уловки супермаркетов можно. Для этого достаточно всего лишь расплачиваться картой.

"Если не хотите переплачивать – используйте для расчета банковскую карту. Тогда правила округления не действуют", – говорится в материале.

Охранники в супермаркетах нарушают права украинцев

В свою очередь, эксперты "Защиты прав потребителей", предупреждают: зачастую охранники в супермаркетах и магазинах работают в них по найму от других компаний, а потому не представляют эти заведения. Соответственно, они и не имеют права заставлять покупателей платить за испорченный товар. Если же они все же делают это, то грубо нарушают законодательство, что является причиной для вызова полиции.

При этом подчеркивается: в подобной ситуации покупателю стоит активно пытаться доказать свою невиновность. В частности, требовать просмотра видео с камер наблюдения.

Впрочем, это может не возыметь нужного действия. В таком случае эксперты советуют вызывать полицию.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, супермаркеты и магазины должны обменивать и принимать назад непродовольственные товары, даже если те были проданы по акции. Если же торговая точка делает отметку типа "акционный товар возврату и обмену не подлежит" или подобную, то действует вопреки действующему законодательству.

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