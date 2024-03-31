Супермаркеты заставляют платить за поврежденные товары: украинцам рассказали, как действовать

Если покупатель случайно разбил или повредил товар, сотрудники супермаркетов и магазинов не имеют права заставлять его за это платить. Если же представители заведения настаивают на вине клиента, то должны доказать ее в суде – ведь самостоятельно взимать такие выплаты они не имеют права.

Это объяснили эксперты "Защиты прав потребителей". Там отметили:

сотрудники супермаркетов и магазинов самостоятельно могут лишь зафиксировать факт повреждения имущества;

покупателям же в таком случае следует вызывать полицию.

"Если товар поврежден ненамеренно – тогда законодательство на стороне потребителей. Согласно ст. 323 Гражданского кодекса Украины, риск случайного уничтожения и порчи имущества несет его собственник, если иное не установлено договором или законом. Ведь покупатель – не собственник, пока не заплатит за товар", – объяснили эксперты.

Сотрудники супермаркетов не могут заставлять платить за поврежденный товар

Более того, подчеркивается, согласно ст. 17 Закона Украины "О защите прав потребителей", запрещается принуждать потребителя покупать продукцию ненадлежащего качества или ненужного ему ассортимента. Соответственно, "никто не может заставить вас оплатить поврежденный или разбитый товар".

"Поэтому, если работники заведения настаивают на вашей вине, то ее нужно сначала доказать в суде. Самостоятельно взимать такие выплаты работники магазина не вправе, а только зафиксировать факт повреждения своего имущества", – резюмировали эксперты.

Впрочем, признали они, это не означает, что в любом случае покупатель не несет ответственности за порчу товаров. Ведь суд может встать на сторону торгового заведения – и обязать клиента возместить стоимость поврежденного либо уничтоженного товара.

Нужно вызывать полицию

Вместе с тем, подчеркнули эксперты, в любом случае работники торговой точки должны сначала обратиться к правоохранителям. Чтобы зафиксировать факт нарушения.

"Рекомендуем субъектам хозяйствования учесть возможные риски повреждения товара при его раскладке, покупателям быть осторожными. А при возникновении спорных ситуаций вызвать полицию", – подытожили они.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, охранники в магазинах и супермаркетах не имеют права заставлять покупателей оплачивать испорченный товар – ведь зачастую не представляют эти заведения, поскольку работают по найму от других компаний. Если они все же совершают подобные действия, то грубо нарушают законодательство, что является причиной для вызова полиции.

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