Супермаркеты в Украине готовятся переписать цены на основной фрукт: опт подорожал на 30% за неделю

Украинские поставщики яблок активно повышают цены на свою продукцию. Стоимость оптовых партий за вторую неделю января взлетела уже на 30%. А это означает, что скоро цены на яблоки придется переписывать и розничным продавцам, в т.ч. супермаркетам. Пока что яблоки в крупных торговых сетях продают по цене от 15 грн/кг, однако большинство сортов стоит около 20 грн/кг.

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В то же время яблоко от украинских хозяйств уже отгружают по 14-22 грн/кг, сообщают аналитики EastFruit. Такая цена на треть выше, чем неделей ранее, и уже на 50% превышает уровень за аналогичный период прошлого года.

"Цены на яблоки в текущем сезоне продолжают устанавливать все новые рекорды по сравнению с прошлыми пятью сезонами... Предложение яблока высокого качества на рынке Украины довольно ограничено, что способствует росту цен на эти фрукты", – объяснили эксперты.

Кроме того, растет и спрос на фрукты. "Рост цен на фрукт №1 ключевые игроки рынка связывают с заметной активизацией торгово-закупочной деятельности в данном сегменте... Повышенную заинтересованность в закупке данной продукции проявляют покупатели практически всех категорий", – сообщили аналитики.

Пока что садоводы предлагают к продаже в основном продукцию, качество которой начало ухудшаться вследствие длительного хранения. В то же время качественное яблоко они планируют продавать не ранее начала весны.

Впрочем, по прогнозам, дорожать будут не только яблоки. Как подсчитала заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Инна Сало, к концу января в Украине ожидает рост цен и на главные зимние фрукты – цитрусовые и бананы.

Обычно в это время года такая продукция дешевеет, но из-за польской блокады границы дорожает логистика, а потому растут и цены. В среднем повышение составит около 3%.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине подорожали тепличные огурцы. Килограмм импортных стоит уже 67-80 грн, что на 18-20% выше, чем в прошлом году. А украинские тепличные огурцы продают и вовсе по 158-160 грн за кг, что на 40% дороже, чем в 2023 году.

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