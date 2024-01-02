Поляки блокируют три пункта пропуска на границе с Украиной: сколько грузовиков стоит в очередях

На границе Украины и Польши в очередях стоит около 3 тыс. грузовиков. Сейчас продолжается блокирование направлений трех пунктов пропуска.

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Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает "Укринформ". Несмотря на то что 24 декабря было разблокировано движение по направлению пункта пропуска "Шегини – Медыка", очереди остаются: 1200 грузовиков ожидают в очередях.

"Продолжается блокировка направлений пунктов пропуска "Рава-Русская – Гребенное", "Краковец – Корчова", "Ягодин – Дорогуск". По информации польских пограничников, по состоянию на утро 1620 грузовиков стоят в очередях на этих трех направлениях в сторону Украины, больше всего – напротив пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская", – сказал Демченко.

По его словам, на других участках границы движение грузовиков не блокируется. Однако из-за действий на территории Польши водители и перевозчики ищут альтернативные маршруты, что приводит к увеличению движения грузовиков на другим направлениях и, как результат, к увеличению очередей.

На границе со Словакией в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Ужгород" ожидали проезда 200 грузовиков. В Румынии в сторону Украины утром в направлении пункта пропуска "Порубное" ожидали проезда 420 грузовиков.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, польские власти приближаются к решению, чтобы прекратить блокаду границы с Украиной. Скорее всего, все требования протестующих-дальнобойщиков не выполнят, но решение "снизит эмоции".

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