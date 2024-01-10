В Украине резко подорожал популярный продукт: какие цены на рынке

В Украине подорожали тепличные огурцы. По состоянию на 10 января, килограмм импортных стоит 67-80 грн, что на 18-20% выше, чем в прошлом году. Украинские же тепличные огурцы продают по 158-160 грн за кг – сразу на 40% дороже.

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Об этом OBOZ.UA рассказали в аналитическом отделе рынка "Шувар". Там отметили, что несмотря на такой рост цен, паниковать не стоит – ведь ситуация:

соответствует сезонности;

"не вызывает беспокойства или предпосылок для критического роста цен или возникновения дефицита в дальнейшем сезоне".

Почему огурцы подорожали

Причин же удорожания тепличных огурцов, отмечается, несколько. В частности:

Сезонность.

"Тепловое выращивание требует больше затрат на поддержание оптимальной температуры и освещения. Сейчас крупнейшие украинские комбинаты почти завершили сбор урожая огурца и находятся в межсезонье, что повлекло за собой сокращение предложения и подорожание", – объяснили аналитики.

Расходы на производство.

Дело в том, что рост цен на энергоносители оказывает существенное влияние на конечную стоимость продукции. Сами же расходы включают в себя отопление теплиц, освещение, водоснабжение и другие необходимые ресурсы для поддержания роста растений в зимний период.

Импорт.

Как объяснили аналитики, значительная часть тепличных огурцов в Украину импортируется – в частности из Турции, где климат способствует их выращиванию в течение всего года. При этом цены на импортируемые огурцы зависят от валютных курсов, транспортных расходов и международных экономических условий.

Спрос и предложение.

"Зимой высокий спрос на свежие овощи, в частности, огурцы, при ограниченных возможностях выращивания, ведет к росту цен", – рассказали аналитики.

Погодные условия.

Нынешние морозы, объясняется, затрудняют транспортировку огурцов. Что способствует их удорожанию.

Что будет дальше

В то же время, подчеркивается, такими высокими цены пробудут недолго. Ожидается, уже в ближайшие дни они начнут снижаться.

"По прогнозам операторов, к следующей неделе стоимость украинского огурца должна снизиться на 15-20%, благодаря потеплению", – отметили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время чиновники ожидают роста цен на продукты питания. В частности, они прогнозируют, что подорожание начнется уже с января, а по некоторым позициям вообще не исключается дефицит – в частности, соли и ряда импортных продуктов.

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