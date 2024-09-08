В супермаркетах нарушают права украинцев: как обманывают покупателей

В супермаркетах и других заведениях торговли могут обвешивать своих покупателей. Для этого используются весы, которые не прошли поверки. Однако это является нарушением прав потребителя, а потому покупатели могут обращаться с жалобой в Госпродпотребслужбу или в суд.

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Об этом сообщили эксперты "Защиты прав потребителей". Они отметили: покупатель вправе потребовать у продавца документы, подтверждающие прохождение средствами измерения периодической поверки.

"Покупая товар, подлежащий взвешиванию, обращайте внимание, имеют ли средства измерительной техники поверочное клеймо. Если нет, то покупатель имеет право требовать у продавца документы, подтверждающие прохождение средствами измерения периодической поверки", – рассказали эксперты.

Если же товар продается на рынке, подчеркивается, можно обратиться к его администрации – чтобы та предоставила измерительные приборы. Ведь согласно правилам торговли на рынках, "администрация обязана обеспечивать продавцов средствами измерительной техники".

Когда следует обращаться в суд

В то же время, отмечается, если исправность измерительного прибора не подтверждена, ваши права как потребителя оказываются нарушенными. В связи с чем можно обратиться в:

Госпродпотребслужбу;

суд.

Что делать, если кассиры не хотят принимать деньги определенных номиналов

В то же время кассиры в супермаркетах не могут отказаться принимать у покупателей деньги каких-либо номиналов – к примеру, под предлогом того, что нечем давать сдачу. Причем речь идет как о банкнотах, так и монетах. Настойчивый же отказ кассира принимать у покупателя деньги является нарушением требований законодательства о защите прав потребителей. И, соответственно, причиной для составления на него жалобы.

"Проблема "у меня нет сдачи" – не ваша, а кассира. Если кассир продолжает говорить так, обращайтесь к руководству магазина и сообщайте, что кассир перекладывает на вас свои обязанности", – отметили эксперты.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, магазины и супермаркеты должны обменивать и принимать назад непродовольственные товары. Причем даже если те были проданы по акции. Отказ это делать противоречит законодательным нормам.

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