Судьи на страже Шапрана? Как "служители Фемиды" помогли украсть у государства активы "Юниграна"

Судья Днепропетровского окружного админсуда Елена Царикова удовлетворила иск компании бизнесмена Сергея Шапрана и вернула ему активы группы "Юнигран". Именно эти активы продали уже после наложения санкций на россиянина-владельца "Юниграна", фактически украв у государства. Министерство юстиции, чтобы не допустить кражу у государства, аннулировало регистрационные процедуры по передаче недвижимых активов ООО "Юнигран" и ООО "Юнигран-Сервис". Но теперь украденные активы из-за решения Цариковой возвращаются Шапрану.

Получить это решение суда Шапрану помог его давний партнер судья Роман Голобутовский. Голобутовский, как рассказывают OBOZ.UA информированные собеседники, фактически является коммуникатором между судебной ветвью и горе-бизнесменами. Действует он вопреки санкционной политике президента, фактически обворовывая государство.

Удивительно, что НАБУ провело обыски у всех участников схемы "Юнигран", кроме представителей судебной ветви власти. Министерство юстиции до сих пор не национализировало активы "Юнигран" мотивируя это расследованием, которое продолжается. Тем временем в Днепре снимают аресты с активов подсанкционных бизнесменов.

Отметим, речь идет о судебном решении по делу 160/24597/25. Царикова решила удовлетворить иск "Юни Стоун Плент" (компания Сергея Шапрана) и отменить приказ Министерства юстиции Украины "Об удовлетворении жалобы" №1385/5 от 20.05.2025 года. В этой жалобе говорится о том, что активы "Юнигран" продали незаконно, вопреки решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12.05.2023 г. "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", введенного в действие Указом Президента Украины от 12.05.2023 № 279/2023.

Судья Елена Царикова в громкие скандалы не попадала. Однако она является коллегой Романа Голобутовского, который, по информации OBOZ.UA, и организовал принятие этого решения. Жалобу подавал холинг Westgrinite Holdings Limited. Царикова отменила приказ министерства, потому что Ольга Стефанишина, которая на тот момент возглавляла Минюст и подписала приказ, когда-то работала в компании, в которой работает адвокат Westgrinite Holdings Limited.

Дело "Юнигран": что известно

Сергея Шапрана задержали и взяли под стражу в июне 2025 года. Он фигурирует в ряде расследований, но в СИЗО его отправили в рамках уголовного производства № 42022000000000455. А уже в декабре Следственная судья Печерского районного суда Киева Ирина Григоренко удовлетворила иск новоиспеченной адвоката Анастасии Литвин и сняла арест с миллиардных активов "Юниграна".

Производство № 42022000000000455 касается активов "Юниграна", которые Шапран и его партнер Владимир Осипов (экс-депутат Одесского облсовета от "Оппоблока") присвоили по давно известной СМИ схеме – с помощью перерегистрации активов Игоря Наумца на подконтрольные компании.

21 июня полицейские объявили 19 подозрений фигурантам, включая самих Шапрана и Наумца. Утверждалось, что подозрения объявлены всем участникам схемы – от организаторов до исполнителей. Среди них – руководители предприятий, бухгалтеры, нотариусы и "другие лица, участвовавшие в схеме переоформления активов, несмотря на действие санкций".

Сначала гражданин РФ Игорь Наумец создал в Украине группу компаний "Юнигран" (в составе ООО "Юнигран", ООО "Юнигран Сервис", ООО "Стройиндустрия-Сервис ЛТД", АО "Малинский камнедробильный завод", АО "Коростенский карьер", ЧАО "Пинязевицкий карьер" и других предприятий). Деятельность этих компаний в условиях полномасштабной российской агрессии создавала угрозу безопасности украинской государственности, и 12.05.2023 г. указом президента №279/2023 были введены санкции СНБО в виде блокирования активов "Юниграна" и его бенефициарных владельцев.

Ситуацией 2023 года решили воспользоваться Шапран и Осипов. Их целью стало присвоение активов, которые должно было получить государство. Наумец, по версии следствия, тоже должен был остаться "в плюсе".

Свой план дельцы начали приводить в действие со снятия арестов. После их отмены, вероятно с привлечением "нужных" судей, для дельцов открылся путь к выводу заблокированных активов из-под санкций. В итоге имущество группы компаний "Юнигран", выведенное на подконтрольные компании, фактически перекочевало в собственность Шапрана.

С конца 2024 года уголовное производство о завладении "Юниграном" получило ход. Были наложены аресты на имущество и корпоративные права ООО "Юни Люкс", "Юни Сервис", "Юни Стоун Плент", "Коростенская добывающая компания", "Малинская добывающая компания". То есть именно тех компаний, на которые Шапран и Осипов вывели подсанкционные активы "Юниграна". Также было арестовано ООО "Стройиндустрия-Сервис ЛТД".

Арестованные корпоративные права и имущество передано в управление АРМА. Однако проблему это не решило: часть активов продолжила работу, несмотря на аресты. Более того, Шапран, когда его задержали, ехал за границу на машине, которая также находится под арестом. Это вызвало серьезные вопросы к эффективности работы АРМА.

В конце мая 2025 года Минюст официально вернул государству захваченное имущество подсанкционного "Юниграна". Ведомство отменило незаконную продажу и аннулировало регистрационные процедуры по передаче недвижимых активов ООО "Юнигран" и ООО "Юнигран-Сервис". Однако полноценной национализации имущества так и не произошло. Теперь суд это решение отменил.

Как сообщал OBOZ.UA, более того, суд вернул спецразрешение на добычу гранита подсанкционному заводу Шапрана. Речь идет о добыче гранита в Пинязевицком месторождении. Оно было отчуждено от Малинского камнедробильного завода (МКДЗ) сначала к ООО "Новел Пром", а затем к ООО "Малинская добывающая компания" Шапрана.

