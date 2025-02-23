Структурная безработица в Украине обостряется: каких специалистов не хватает больше всего

В Украине обостряется структурная безработица, больше не хватает кадров в сфере образования. Среди основных причин – война, миграция населения и несоответствие квалификации работников современным требованиям рынка.

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Об этом рассказал Государственный центр занятости в комментарии СМИ. В 2024 году в учебных заведениях не хватало около 25 тысяч специалистов.

Кроме того, значительная нехватка работников наблюдается в перерабатывающей промышленности (9 тысяч вакансий) и сфере размещения и питания (3 тысячи вакансий). Заместитель директора Госцентра занятости Станислав Павленко пояснил, что главными причинами нехватки рабочей силы являются:

военные действия и связанная с ними миграция населения;

мобилизация мужчин и женщин в армию;

уменьшение предложения рабочей силы в результате демографических изменений;

несоответствие квалификации искателей работы требованиям рынка.

До войны женщины составляли 55% безработных, но сейчас их доля выросла до 81%. Это объясняется тем, что многие мужчины были мобилизованы, и некоторые сферы, где традиционно работали мужчины, испытывают еще больший дефицит кадров.

Сфера образования остается лидером по количеству вакансий. В январе 2025 года в Украине не хватало 1,5 тысяч педагогов, в том числе 800 воспитателей в детских садах. Это создает дополнительную нагрузку на оставшихся педагогов, а также негативно влияет на качество образования.

Особенно сложная ситуация в регионах, наиболее пострадавших от войны. Из-за разрушения инфраструктуры и вынужденного переселения части населения многие школы и детские сады остаются без достаточного количества персонала.

Перерабатывающая промышленность, являющаяся одной из ключевых отраслей экономики, также испытывает значительный дефицит работников. В 2024 году там не хватало 9 тысяч специалистов. Значительная часть предприятий адаптируется к новым реалиям, предлагая конкурентные зарплаты и возможности для переквалификации.

Похожая ситуация в сфере размещения и питания, где зафиксировано 3000 открытых вакансий. Спрос на работников в гостиницах, ресторанах и туристических комплексах остается стабильно высоким, но недостаток персонала тормозит развитие этих отраслей.

На 19 февраля 2025 года на "Едином портале вакансий" было размещено 217 тысяч предложений работы. Средний уровень зарплат в вакансиях составлял 23 тысячи гривен, что является достаточно высоким показателем для украинского рынка труда. Однако это не всегда помогает закрыть вакансии, поскольку работодатели сталкиваются с проблемой дефицита квалифицированных кадров.

Специалисты прогнозируют, что дефицит кадров в образовании, промышленности и сфере услуг сохранится. Решение этой проблемы требует государственной поддержки как в сфере переквалификации, так и в создании благоприятных условий для возвращения трудовых мигрантов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за три года войны украинский рынок труда потерял почти 40% рабочих мест из-за разрушения предприятий, оккупации территорий и экономических трудностей. Больше всего пострадали промышленные регионы на востоке и юге страны, а часть рабочих мест сохранилась благодаря внедрению дистанционной работы.

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