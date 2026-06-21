Страна ЕС может пересмотреть правила в отношении украинцев: кому хотят отменить статус защиты

Швейцария рассматривает возможность ограничить или пересмотреть право на статус защиты S для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, подпадающих под призывной возраст. Вопрос пока находится на стадии консультаций, а окончательное решение о возможных изменениях власти планируют принять до конца лета.

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Об этом пишет SWI swissinfo.ch. Правительство Швейцарии признает, что на данный момент нет реалистичных признаков скорого завершения войны в Украине. Именно поэтому базовым сценарием остается продление действия статуса S для украинских граждан как минимум до 2027 года.

Механизм был введен после начала полномасштабного вторжения России и позволяет украинцам быстро получить право на проживание, доступ к работе, образованию и социальной поддержке без прохождения стандартной процедуры получения убежища. Однако продолжительность войны заставляет власти Швейцарии задуматься о долгосрочных последствиях такого решения и искать новые подходы к регулированию пребывания украинских граждан в стране.

Три сценария развития событий

Еще в конце 2025 года на национальной конференции по вопросам убежища Государственному секретариату по вопросам миграции, кантонам и органам местного самоуправления было поручено подготовить концепцию дальнейших действий в отношении статуса S. В результате был разработан документ под названием "Будущее статуса S", в котором описаны три возможных сценария развития событий.

Первый предусматривает продление действующего режима защиты для украинцев. Второй вариант рассчитан на случай стабильного прекращения огня и существенного улучшения ситуации с безопасностью в Украине. Тогда власти могли бы постепенно отменить специальный статус.

Третий сценарий касается ситуации, когда война затянется на годы. В таком случае может начаться постепенная трансформация илисворачивание действующей системы временной защиты. Именно этот документ в настоящее время стал основой для дальнейших консультаций и будущего решения Федерального совета.

Мужчины призывного возраста оказались в центре дискуссии

Наибольшее внимание привлекла информация о возможном пересмотре правил для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Швейцарское правительство официально подтвердило, что в ходе консультаций собирает позиции всех заинтересованных сторон относительно того, должны ли граждане Украины призывного возраста и в дальнейшем автоматически пользоваться статусом S.

Фактически власти изучают возможность отдельного подхода к этой категории украинцев. На данный момент никаких решений не принято, а сами обсуждения находятся на начальной стадии. В то же время эта тема все чаще поднимается и в других европейских странах, которые приняли значительное количество украинских беженцев после начала войны.

В Берне подчеркивают, что вопрос о статусе украинцев рассматривается не изолированно. Швейцария координирует свои действия с Европейским Союзом и стремится избежать существенных различий в подходах к украинским беженцам. В настоящее время аналогичные дискуссии ведутся и в ЕС. В частности, обсуждаются перспективы дальнейшего продления временной защиты, а также возможные изменения в отношении отдельных категорий граждан Украины.

Согласно закону о предоставлении убежища, если временная защита действует в течение пяти лет и правительство не отменяет её, лица, пользующиеся этим механизмом, могут получить от кантонов вид на жительство. Поскольку с начала войны прошло уже более четырёх лет, власти вынуждены определиться с дальнейшей стратегией до наступления этого юридического рубежа.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Италии существенно пересмотрели правила назначения выплат на детей (Assegno Unico). После отмены требования об оседлости — двух лет непрерывного проживания в Италии — программа стала значительно доступнее, в том числе и для украинцев.

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