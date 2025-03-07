Стоит ли скупать доллары: украинцам рассказали о ситуации на валютном рынке

В начале марта в Украине сложились благоприятные условия для покупки доллара. Дело в том, что в феврале гривна усилила тренд по укреплению к американской валюте – и этот процесс продолжается до сих пор.

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Об этом OBOZ.UA рассказала директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько. Она отметила, что в целом:

гривня максимально укрепилась к доллару;

"банки делают интересные предложения по покупке на депозит".

"Если в январе 2025 года официальный курс украинской нацвалюты в паре с долларом поднялся на 0,5%, то уже в феврале – на 0,7%. В марте тренд на укрепление гривни к доллару не прекратился, а только усиливается", – объяснила банкир.

В то же время, отметила она, тренд на укрепление гривни наметился и в розничном сегменте. В частности:

Значительно сократился спрос на иностранную валюту со стороны населения.

При этом разница между официальным и средним наличным курсом продажи американской валюты "оставалась ниже целевого показателя регулятора в 1% – среднем 0,6-0,7%".

Вместе с тем, в экспертной среде считают, что держать сбережения в долларах не так выгодно, как вкладывать их в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ). Дело в том, что максимальный доход от валюты может составить 10%, а от ОВГЗ – 16% чистыми.

Как рассказал OBOZ.UA директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин:

Среднегодовой курс доллара следует ожидать на уровне 45 грн – как прописано в госбюджете-2025.

Соответственно, "год будет заканчиваться на курсе 46 грн за доллар, возможно, немного больше".

И если перевести гривню в доллар и просто держать валюту дома либо даже положить ее в банк под 5% годовых, это обеспечит прибыль максимум в 10%.

ОВГЗ же дают 16-17%.

Причем, отметил эксперт, чистыми. Т.е. "они уже сразу легальные, белые, без налогообложения".

"Держание денег в ОВГЗ будет более выгодным, потому что вам валюта даст в лучшем случае 10% в пересчете на гривни, а ОВГЗ чистыми даст 16%. Поэтому совет для украинцев на 2025 год именно таков. Что будет в 2026-м, на сегодняшний момент никто не знает", – резюмировал Пендзин.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по прогнозу банковского сектора, на следующей неделе (10-16 марта) стоимость доллара в банках будет находиться в пределах 41,4-42 грн. В таких же рамках, как ожидается, курс будет пребывать и в обменниках.

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